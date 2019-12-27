О ситуации с оптимизацией здравоохранения в регионах России читайте в трансляции ИА REGNUM .

Она посетовала на резкое ухудшение качества и доступности лечения пациентов. Виноваты в этом все: и центр, и регионы, и сейчас нужно думать о том, как исправить ситуацию, подчеркнула Голикова.

Оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова .

«Коэффициент младенческой смертности составил 6,5 новорожденного на 1000 родившихся и увеличился на 27,5% в сравнении с январем — августом 2018 года», — добавили в ведомстве.

Несмотря на снижение рождаемости, младенческая смертность в Бурятии растёт огромными темпами. По данным Бурятстата, за первые восемь месяцев 2019 года здесь умерло 58 детей в возрасте до одного года.

По-прежнему в целом в причинах смертности в республике преобладают болезни органов кровообращения — 16 010 умерших из 32 216.

В Татарии за девять месяцев 2019 года выросла младенческая смертность. За этот период умер 151 ребёнок в возрасте до одного года против 144 за тот же период 2018 года.

В Алтайском крае сотрудники инфекционного отделения КГБУЗ «Баевская ЦРБ» под Новый год получили устное уведомление от главврача медучреждения о сокращении. Официальный приказ об оптимизации отделения пока не подписан, однако персонал уже предупредили, что в январе им придется искать новую работу, поскольку мест в больнице для них не нашлось, рассказали ИА «Банкфакс » медработники ЦРБ.

Вместе с тем в декабре в указанном медучреждении также оптимизировали диспетчерскую службу . В связи с этим медикам из других отделений в приказном порядке ночью приходилось дежурить в приемном покое на случай поступления пациентов, оставляя без присмотра свое рабочее место. Однако руководство больницы считает, что все принятые решения были необходимы для более качественной работы ЦРБ, а потому жалобы медиков на них не повлияли.

Оптимизация здравоохранения по-алтайски. Как сообщает ИА «Банкфакс », определенные пертурбации произошли и в других отделениях Баевской ЦРБ . По словам собеседников информагентства, несколько работников будут уволены в хирургическом и реанимационном отделениях, в поликлинике, а также в штате подсобных рабочих. Всего под сокращение попали 11 человек.

В Татарии будет разработана «дорожная карта» интеграции государственной и негосударственной медицины. Минздрав региона должен выполнить поручение Рустама Минниханова , данное по итогам ежегодного послания Госсовету РТ, до конца 2019 года. В республике среди острых проблем медицины — кадровый голод, невысокие зарплаты медперсонала в районах.

09:39 25.12.2019

В связи со скандальным закрытием родильного отделения городской больницы в Новоалтайске заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, заявил:

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Читайте также: Закрытие роддома в Новоалтайске прокомментировали с «матом»

09:43 25.12.2019 Татьяна Голикова, duma.gov.ru

09:43 25.12.2019 На данный момент в здравоохранении Алтайского края не хватает 40 врачей-онкологов. Такие данные со ссылкой на регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова озвучил депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») по итогам заседания комитета по здравоохранению и науке. Читайте также: Алтайскому краю не хватает 40 врачей-онкологов

09:47 25.12.2019 Слова российского президента Владимира Путина о том, что в первичном медицинском звене существует «провал», полностью поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Ранее этот эксперт неоднократно заявлял о том же самом в комментариях и интервью ИА REGNUM, поскольку считает, что перекос в сторону скорейшего развития стационарной помощи, крупных федеральных и региональных клиник, привёл к массовому исходу специалистов из поликлиник и центральных районных больниц, провалилась очень важная первичная медико-санитарная помощь и профилактическая работа с населением. Читайте также: Перекос: от чего в первичном звене здравоохранения России случился «провал»

09:50 25.12.2019 В Алтайском крае дошло до того, что в Змеиногорске на весь район и город работают один хирург и один терапевт, примерно так же обстоит ситуация с медицинскими кадрами в других муниципалитетах. Принято ставить задачу построить или отремонтировать больницу в определенный срок, а вот задачи укомплектовать врачами отделения и терапевтические участки почему-то никогда не стоит. А ведь возведенные здания могут в итоге оказаться дорогими и красивыми памятниками уничтоженной медицине на селе. Читайте также: Алтайский хирург: «Я бы не назвал зарплаты медработников смешными»

10:15 25.12.2019 В Красноярском крае с 2020 года уменьшатся сроки ожидания медицинской помощи. Об этом сообщили 25 декабря в региональном министерстве здравоохранения. Изменения в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Красноярском крае на 2020 — 2022 годы утвердили на заседании краевого правительства. В минздраве подчеркнули, что в программе сохранены все действующие гарантии. В реестр медорганизаций, работающих в сфере ОМС, на 2020 год включены 208 лечебных учреждений, в том числе частные. Количество организаций не уменьшилось. В следующем году на реализацию программы выделят 71,2 млрд рублей, в 2021 году — 71,9 млрд, в 2022 году — 75 млрд. Подробности в материале: Красноярцам обещают сократить сроки ожидания медпомощи

10:28 25.12.2019 Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») абсолютно согласен со словами вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, заявившей о том, что оптимизация здравоохранения во многих субъектах России «проведена ужасно»: «Голикова абсолютно права, когда так уничижительно оценила результаты оптимизации отечественного здравоохранения. Впрочем, совершенно ясно, что по-другому сложиться вряд ли могло. Если проанализировать расходы бюджета за последние годы, ты мы легко обнаружим, что здравоохранение никогда не было приоритетным направлением государственной политики. Если в развитых странах расходы на здравоохранение начинаются от 8−10% от ВВП, то в России этот показатель всегда был в пределах 3,5 — 3,7%». Читайте также: Здравоохранение тяжело больно: почему верны слова Голиковой об оптимизации

11:04 25.12.2019 В Псковской области «чрезвычайно острым остаётся дефицит кадров в медицине». Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед депутатами Псковского областного собрания. Для ликвидации потребности в медицинских кадрах региону необходимо ежегодно привлекать 183 врача и 360 средних медицинских специалистов. Читайте подробнее: Дефицит кадров в псковской медицине остаётся «чрезвычайно острым»

11:18 25.12.2019 Для закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области в регионе принят закон о «псковском гектаре» для медработников. Предполагается, что медикам — врачам и специалистам среднего звена — будет предоставляться земля из государственной или муниципальной собственности на срок не более чем шесть лет. Ранее в регионе также решили стимулировать медиков почётными званиями с единовременными премиями, а также грантами. Подробности в материале: Псковским медикам будут раздавать земельные участки

11:26 25.12.2019 В Госдуме назвали вредной и опасной оптимизацию здравоохранения. «Оптимизация здравоохранения опасна для здоровья граждан, но Минздрав об этом не предупреждал!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook. Подробности в материале: Журавлёв: оптимизация здравоохранения опасна для здоровья

11:38 25.12.2019 Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980