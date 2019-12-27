«Виноваты все»: почему провалилась оптимизация здравоохранения – трансляция
Несмотря на снижение рождаемости, младенческая смертность в Бурятии растёт огромными темпами. По данным Бурятстата, за первые восемь месяцев 2019 года здесь умерло 58 детей в возрасте до одного года.
«Коэффициент младенческой смертности составил 6,5 новорожденного на 1000 родившихся и увеличился на 27,5% в сравнении с январем — августом 2018 года», — добавили в ведомстве.
Подробнее: В Бурятии с начала года умерли 58 младенцев
В Татарии за девять месяцев 2019 года выросла младенческая смертность. За этот период умер 151 ребёнок в возрасте до одного года против 144 за тот же период 2018 года.
По-прежнему в целом в причинах смертности в республике преобладают болезни органов кровообращения — 16 010 умерших из 32 216.
В Алтайском крае сотрудники инфекционного отделения КГБУЗ «Баевская ЦРБ» под Новый год получили устное уведомление от главврача медучреждения о сокращении. Официальный приказ об оптимизации отделения пока не подписан, однако персонал уже предупредили, что в январе им придется искать новую работу, поскольку мест в больнице для них не нашлось, рассказали ИА «Банкфакс» медработники ЦРБ.
Оптимизация здравоохранения по-алтайски. Как сообщает ИА «Банкфакс», определенные пертурбации произошли и в других отделениях Баевской ЦРБ. По словам собеседников информагентства, несколько работников будут уволены в хирургическом и реанимационном отделениях, в поликлинике, а также в штате подсобных рабочих. Всего под сокращение попали 11 человек.
Вместе с тем в декабре в указанном медучреждении также оптимизировали диспетчерскую службу. В связи с этим медикам из других отделений в приказном порядке ночью приходилось дежурить в приемном покое на случай поступления пациентов, оставляя без присмотра свое рабочее место. Однако руководство больницы считает, что все принятые решения были необходимы для более качественной работы ЦРБ, а потому жалобы медиков на них не повлияли.
В Татарии будет разработана «дорожная карта» интеграции государственной и негосударственной медицины. Минздрав региона должен выполнить поручение Рустама Минниханова, данное по итогам ежегодного послания Госсовету РТ, до конца 2019 года. В республике среди острых проблем медицины — кадровый голод, невысокие зарплаты медперсонала в районах.
В связи со скандальным закрытием родильного отделения городской больницы в Новоалтайске заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, заявил:
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На данный момент в здравоохранении Алтайского края не хватает 40 врачей-онкологов. Такие данные со ссылкой на регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова озвучил депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») по итогам заседания комитета по здравоохранению и науке.
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Слова российского президента Владимира Путина о том, что в первичном медицинском звене существует «провал», полностью поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Ранее этот эксперт неоднократно заявлял о том же самом в комментариях и интервью ИА REGNUM, поскольку считает, что перекос в сторону скорейшего развития стационарной помощи, крупных федеральных и региональных клиник, привёл к массовому исходу специалистов из поликлиник и центральных районных больниц, провалилась очень важная первичная медико-санитарная помощь и профилактическая работа с населением.
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В Алтайском крае дошло до того, что в Змеиногорске на весь район и город работают один хирург и один терапевт, примерно так же обстоит ситуация с медицинскими кадрами в других муниципалитетах.
Принято ставить задачу построить или отремонтировать больницу в определенный срок, а вот задачи укомплектовать врачами отделения и терапевтические участки почему-то никогда не стоит. А ведь возведенные здания могут в итоге оказаться дорогими и красивыми памятниками уничтоженной медицине на селе.
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В Красноярском крае с 2020 года уменьшатся сроки ожидания медицинской помощи. Об этом сообщили 25 декабря в региональном министерстве здравоохранения.
Изменения в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Красноярском крае на 2020 — 2022 годы утвердили на заседании краевого правительства. В минздраве подчеркнули, что в программе сохранены все действующие гарантии.
В реестр медорганизаций, работающих в сфере ОМС, на 2020 год включены 208 лечебных учреждений, в том числе частные. Количество организаций не уменьшилось.
В следующем году на реализацию программы выделят 71,2 млрд рублей, в 2021 году — 71,9 млрд, в 2022 году — 75 млрд.
Подробности в материале: Красноярцам обещают сократить сроки ожидания медпомощи
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») абсолютно согласен со словами вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, заявившей о том, что оптимизация здравоохранения во многих субъектах России «проведена ужасно»:
«Голикова абсолютно права, когда так уничижительно оценила результаты оптимизации отечественного здравоохранения. Впрочем, совершенно ясно, что по-другому сложиться вряд ли могло. Если проанализировать расходы бюджета за последние годы, ты мы легко обнаружим, что здравоохранение никогда не было приоритетным направлением государственной политики. Если в развитых странах расходы на здравоохранение начинаются от 8−10% от ВВП, то в России этот показатель всегда был в пределах 3,5 — 3,7%».
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В Псковской области «чрезвычайно острым остаётся дефицит кадров в медицине». Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед депутатами Псковского областного собрания.
Для ликвидации потребности в медицинских кадрах региону необходимо ежегодно привлекать 183 врача и 360 средних медицинских специалистов.
Читайте подробнее: Дефицит кадров в псковской медицине остаётся «чрезвычайно острым»
Для закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области в регионе принят закон о «псковском гектаре» для медработников.
Предполагается, что медикам — врачам и специалистам среднего звена — будет предоставляться земля из государственной или муниципальной собственности на срок не более чем шесть лет.
Ранее в регионе также решили стимулировать медиков почётными званиями с единовременными премиями, а также грантами.
Подробности в материале: Псковским медикам будут раздавать земельные участки
В Госдуме назвали вредной и опасной оптимизацию здравоохранения.
«Оптимизация здравоохранения опасна для здоровья граждан, но Минздрав об этом не предупреждал!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Подробности в материале: Журавлёв: оптимизация здравоохранения опасна для здоровья
«Все знают, что для успеха лечения любой болезни начинать его нужно как можно раньше. Считаю абсолютно верным сделанный нами акцент на развитии системы ранней диагностики. Без этого нам не снизить смертность, что сегодня является ключевой задачей», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Он подчеркнул, что реформирование здравоохранения в регионе «начали вовремя и к этому моменту уже сделали немало».
Читайте также: Новгородский губернатор оценил реформу медицины: абсолютно верные шаги
В РФ реформируют систему здравоохранения, но нет ни чёткого плана этой реформы, ни стратегии достижения её целей, считает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
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В Новгородской области процесс реформирования системы здравоохранения проходил крайне болезненно: были ликвидированы круглосуточные стационары в ряде больниц, несколько медицинских учреждений объединили, а вместо них появились мобильные ФАПы и другое передвижное медицинское оборудование. Все эти изменения вызвали протесты, поддержанные различными политическими силами. В Шимске после закрытия круглосуточного стационара перекрывали федеральную трассу, в Окуловке и Великом Новгороде медики объявляли «итальянские забастовки», оппозиция проводила многочисленные митинги протеста и пикеты.
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оценил оптимизацию системы здравоохранения в городе, заявив, что медпомощь в Петербурге существенно более доступна, чем в других регионах.
Подробности в материале: Глава комздрава Петербурга дал свою оценку оптимизации здравоохранения
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») знает ответ на слова вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, заявивший об «ужасной» оптимизации в здравоохранении и необходимости думать о том, как ситуацию исправить. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, предложил обратить внимание на подготовку медицинских кадров. Дело в том, что не проявившие себя в учебе «троечники» никуда не отсеиваются, а получают дипломы и право лечить людей.
Читайте подробнее: Как исправить «ужасную» оптимизацию в здравоохранении?
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не сомневался в губительных последствиях оптимизации здравоохранения и предупреждал заранее.
«Господа хорошие! Так ведь КПРФ с самого начала предупреждала о губительных последствиях «оптимизации», которая в руках либералов превратилась фактически в ликвидацию. Так, по сути, и вышло: с 2000-го по 2015 год в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., а число поликлиник уменьшилось почти на 13%», — указал Зюганов.
Подробности в материале: Зюганов: «Кто ответит за «оптимизацию» здравоохранения?»
Петербургские чиновники рассказали, что будет происходить со старинным зданием Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в центре Северной столицы, на ужасающее состояние которого пожаловались Владимиру Путину во время пресс-конференции президента 19 декабря.
Об этом: Ремонт больницы в Петербурге, о которой рассказали Путину, пройдет поэтапно
В ходе диспансеризации 2019 года количество выявленных новых случаев онкологических заболеваний у петербуржцев увеличилось на 500 случаев по сравнению с прошлым годом. Заболевания были найдены у людей, которые до диспансеризации ни на что не жаловались. Теперь есть шанс полностью их вылечить.
Читайте подробнее: В Петербурге стали выявлять значительно больше онкологических заболеваний
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении парламентариев составить карту России с районными больницами, где дефицит кадров составляет более 40%.
Читайте также: Госдума представит Скворцовой карту России с больницами с дефицитом кадров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит задачу вместе с правительством РФ в наведении порядка в системе зарплат в медицине.
Читайте также: Володин видит задачу в наведении порядка в системе зарплат в медицине
При расчете средней зарплаты врачей не следует учитывать зарплаты руководителей больниц, а также в целом Минздраву следует рассчитывать средний показатель по каждому региону. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей, комментируя выступление главы Минздрава Вероники Скворцовой.
Читайте также: Володин предложил пересмотреть порядок расчета средней зарплаты медиков
Санкт-Петербург испытывает острую нехватку специалистов в медицинской сфере первичного звена, на данный момент в городе в дефиците почти две тысячи специалистов, которые должны были бы работать в районных поликлиниках. Не хватает и учебных заведений для подготовки медперсонала.
Об этом: Петербургу не хватает врачей и медсестёр: счёт идёт на тысячи
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подвергла критике слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая заявила о низкокачественном проведении программы оптимизации здравоохранения.
«Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более чем на пять лет», — сказала Скворцова.
Врач из Ярославля на условиях анонимности рассказал корреспонденту ИА REGNUM о проблемах «оптимизации здравоохранения». По его мнению, ряд хороших идей утонули в бюрократии.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам назвала «тревожной» ситуацию с медицинскими кадрами.
«За 2019 год в медицинские организации пришло свыше девяти тысяч медицинских работников, в том числе пять тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушло из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин», — сказала Голикова.
В Курганской области оптимизация медицины началась с выявления реальной ситуации в данной сфере. Ещё в конце 2018 года была организована ревизионная комиссия финансово-хозяйственной деятельности районных больниц. Выявилось «банальное воровство», именно так выразился губернатор Зауралья Вадим Шумков.
В итоге ущерб от деятельности глав районных больниц и финансово-хозяйственного блока вылился в десятки миллионов рублей. Оптимизацию начали с наведения порядка в государственных закупках. Кроме того, в 19 из 24 проверенных больниц была превышена нормативная численность работников, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью.
Подробности: В больницах Зауралья выявили «банальное воровство» на десятки миллионов
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, увеличение средств на химиотерапию онкологических больных позволило нарастить число получаемых больными курсов химиотерапии и полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тысяч человек.
Власти Крыма закупят около 300 квартир для медработников в 2020 году и столько же в 2021 году, чтобы решить вопрос с нехваткой узких специалистов.
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Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой об «ужасной» оптимизации здравоохранения можно рассматривать как чисто ситуативную, политическую реакцию с целью переложить ответственность за проблемы с центра на исполнителей на местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.
«Тем более, что практически повсеместно эти исполнители уже заменены», — отметил эксперт.
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Выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на заседании Совета законодателей.
В Курганской области на оптимизации в медицинской сфере в 2019 году удалось дополнительно изыскать порядка 160 млн рублей. Из них около 114 млн рублей направлены на начисление выплат врачам и средним медицинским работникам.
Выросла зарплата врачей в Областной детской больнице имени Красного Креста, Курганском областном перинатальном центре, Звериноголовской и Варгашинской районных больницах. Кроме того, более 52 млн рублей направлены на ремонты лечебных учреждений.
Экономия сложилась в результате повышения энергоэффективности медицинских учреждений, штатных изменений и повышения конкуренции на торгах.
Подробности: Оптимизация в медицине принесла казне Зауралья десятки миллионов рублей
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru
В Удмуртии планируется реорганизовать станцию скорой медицинской помощи минздрава республики путём присоединения ГКУ «Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», которое также находится в ведении минздрава региона.
В течение последних нескольких лет оптимизация затронула так или иначе практически все медицинские учреждения республики.
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Новгородские власти на оптимизации круглосуточных стационаров больниц региона намерены сэкономить к 2021 году 37 млн рублей — такие данные в начале 2019 года приводили в правительстве Новгородской области.
Об этом: Оптимизация стационаров новгородских больниц даст экономию в 37 млн рублей
Департамент здравоохранения Курганской области отказал жителям отдалённого посёлка Кургана, где проживает 650 детей, в педиатре.
Садовые товарищества посёлка Увал обживаются и ширятся. Курганские семьи здесь живут круглый год. В посёлке есть детский сад, школа, колледж. Но нет педиатра. Родителям приходится везти детей на приём к врачу в поликлинику с пересадками. А в садовые товарищества врачи не приходят на вызов к детям.
В департаменте здравоохранения региона пояснили изданию, что в посёлке Увал живут 615 детей. До Кургана всего пять километров, и «транспортная доступность для жителей посёлка хорошая».
«Организовать медицинское обслуживание детей, проживающих в поселке Увал, на территории самого поселка не представляется возможным в связи с отсутствием необходимого помещения, отвечающего санитарным требованиям для приёма детей», — заявили в региональном депздраве.
А садовые товарищества вообще не учитываются при формировании педиатрических участков, поэтому врачи не должны туда ходить.
Читайте подробнее: Детям отдалённого курганского посёлка отказано в педиатре
Жителей села Сычёвка Смоленского района Алтайского края хотят оставить без стационара, который обслуживал 3000 местных жителей. Как сообщает ГТРК Алтай, данное медицинское учреждение пытались закрыть неоднократно, но каждый раз удавалось его отстоять.
И вот, в конце 2019 года, и без того значительно сокращённый коечный фонд местной больницы может исчезнуть вовсе.
Об этом: Жертвы оптимизации: жителей алтайского села оставят без больницы
Экс-руководитель исполкома Октябрьского отделения «Единой России» в Алтайском крае Татьяна Ганц вышла в одиночный пикет за реконструкцию поликлиники на ул. Бехтерева в Барнауле:
«Есть рядовые члены «Единой России», кто не поддерживает происходящего у нас в медицине. Та политика оптимизации, которая проводится по всей стране и у нас в крае, на самом деле является ликвидацией медицины. Вместо того чтобы реконструировать здание поликлиники на Бехтерева, где наибольшая плотность населения района, её переносят в частный сектор на Матросова. Как туда добираться пенсионерам, особенно в час пик, — непонятно. С той нагрузкой, которая сейчас у врачей, нужно увеличивать количество поликлиник вдвое! К узким специалистам вообще не попасть — очередь в несколько месяцев».
Барнаул. Пикет против оптимизации в здравоохранении. Цитата из канала «Алтайские крайности».
А новгородским больницам недостающее медицинское оборудование подарит правительство Москвы. Шесть новых комплектов эндоскопического оборудования поступят в регион безвозмездно. Ранее правительство Москвы уже передало Новгородской области три автомобиля скорой медицинской помощи.
Об этом: Правительство Москвы подарит новое оборудование новгородским больницам
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает, что министру здравоохранения России Веронике Скворцовой явно не понравилась критика состояния здравоохранения со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала, что «оптимизация» здравоохранения в некоторых регионах прошла «ужасно».
Об этом: Ужасная оптимизация в медицине: зачем Скворцова поспорила с Голиковой?
В Ленинградской области в 2019 году профилактические и диспансерные осмотры прошли 626 тыс. человек взрослых и более 237 тыс. детей и подростков. Еще 73 тыс. человек прошли периодические медицинские осмотры на производствах. Таким образом, охват населения медицинскими осмотрами в 2019 году составил 52% от всего населения региона. «Планируется, что охват населения области диспансерным и профилактическим осмотрами в 2020 году превысит показатели текущего года», — заявляют власти Ленобласти.
Книга Викентия Вересаева «Записки врача» дала толчок проекту «Управление здоровьем» в Белгородской области. Об этом 26 декабря написал глава региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети.
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Ни дня без оптимизации! Именно такой слоган взял себе минздрав Алтайского края. Алтапресс уже написал статью о том, как в селе Сычёвка Смоленского района хотят уничтожить круглосуточный стационар.
Вера Краснослободцева, постовая медсестра Сычёвской участковой больницы:
«Больным будет плохо, особенно в ночное время, они же к нам обращаются, звонят. Скорой нет, она в Новотырышкино или увезла больного в Смоленское, расстояние большое, привозят детей с температурой, с давлением. Мы всё равно оказываем помощь, хотя не имеем права, а всё равно люди-то перед нами живые стоят, как им не окажем помощь-то».
ФАПы в плачевном состоянии. onf.ru.