Чебоксары, 25 декабря, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах и Новочебоксарске из-за прошедшего ледяного дождя и сильной гололедицы действует режим повышенной готовности. В столице Чувашии работы по ликвидации последствий стихии проводятся круглосуточно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Cap.ru Деревья не выдерживали тяжести льда

В администрации Чебоксар отмечают, что температура воздуха снизилась, поэтому угроза чрезвычайной ситуации будет сохраняться ещё продолжительное время. На ликвидации последствий ледяного дождя вечером 24 декабря было задействовано около 1 тыс. работников предприятий городского хозяйства и системы жизнеобеспечения.

Работы по ликвидации последствий ледяного дождя проводятся в круглосуточном режиме, ход работ находится на круглосуточном контроле руководства администрации города. Ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил руководителям районных администраций «постоянно контролировать работу служб для обеспечения безопасности горожан на дорогах в период гололедицы».

Cap.ru Ледяной дождь в Чебоксарах

В Чебоксарах и Новочебоксарске введён режим повышенной готовности функционирования городских звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В администрациях городов подчёркивают, что все силы и средства готовы к ликвидации последствий ледяного дождя. Организовано наблюдение и контроль за объектами жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, линий электропередачи, освещения, связи и участков теплотрасс, газопроводов, а также деревьями, нависающими над коммуникациями и транспортом.

В Чебоксарах и Новочебоксарске 25 декабря отменили занятия в начальных классах, в средних и старших классах учёбу оставляют на усмотрение родителей. Власти рекомендуют использовать дистанционный формат обучения.

Cap.ru Последствия ледяного дождя в Чебоксарах

Также отменяются массовые праздничные мероприятия, которые планировалось проводить на открытых площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии двое суток шёл ледяной дождь, сохранятся жёлтый уровень опасности. Вечером 24 декабря стало холодать, и температура ушла в «минус». В настоящее время в Чебоксарах сохраняется минусовая температура.