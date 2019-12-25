Нефтеюганск, Югра, 25 декабря, 2019, 07:29 — ИА Регнум. В Югре арестован отец трёхлетней девочки, которого обвиняют в её убийстве, а также в истязании второй, четырёхлетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

ТРК «Юганск» Скриншот видео комментария начальницы управления опеки и попечительства Нефтеюганска Татьяны Жуковой

Напомним, 34-летний житель Нефтеюганска обвиняется в том, что в декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения он до смерти забил свою трёхлетнюю дочь. Выяснилось, что он избивал и второго, четырёхлетнего ребёнка.

Помимо дела об убийстве, против отца было возбуждено второе уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц»). Гражданин взят под стражу.

Руководитель управления опеки и попечительства Нефтеюганска Татьяна Жукова сообщила ТРК «Юганск», что семья, где издевались над малолетними детьми, ранее «считалась благополучной». Узнали о ней в опеке, когда в сентябре 2019 года устанавливали местонахождение мужчины. Осиротели две его дочери от первого брака — их мать погибла в дорожно-транспортном происшествии. Сперва отец не хотел брать девочек в новую семью, но затем передумал. Малолетние дети были переданы отцу по согласию с его второй супругой.

Внеплановая проверка семьи впоследствии показала наличие продуктов, отсутствие телесных повреждений у девочек, которых зарегистрировали по месту жительства и устраивали в детский в сад.

В паблике ТРК «Юганск», где был опубликован комментарий начальницы опеки, жители Нефтеюганска требуют забрать у семьи, где истязали детей, и годовалого ребёнка, и девочку-подростка, которые там тоже проживают.