Москва, 25 декабря, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Орден Ушакова, учреждённый в Советском Союзе в 1944 году был сохранён в наградной системе Российской Федерации, однако указом президента РФ от 7 сентября 2010 года № 1099 статут и внешний вид ордена были изменены.

Орден Ушакова (Российская Федерация)

Позднее, в 2013 и 2015 годах статут ордена был дополнен возможностью вручения этой награды не только отдельным военнослужащим, но и объединениям, воинским частям и кораблям Вооружённых Сил Российской Федерации.

Первым орден Ушакова 23 февраля 2018 года получил тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2019 года Краснознамённый Северный флот был награждён орденом Ушакова за выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом при выполнении учебных, боевых и специальных задач.