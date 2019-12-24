Москва, 24 декабря, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков провел первое заседание организационного комитета Всероссийской акции «Ночь карьеры», которая войдет в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Планируется, что она привлечет более 60 000 студентов вузов и учащихся колледжей, 200 компаний-работодателей России и крупнейшие вузы страны. В заседании приняли участие представители Минобрнауки России, университетов, крупных компаний-работодателей, а также президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Всероссийская карьерная акция войдет в платформу «Россия — страна возможностей» и состоится весной 2020 года

Идея проведения масштабного мероприятия для студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей с участием работодателей была озвучена в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Уральский федеральный университет в июле 2019 года, когда главе государства презентовали практику акции «Ночь карьеры», успешно реализуемой в вузе.

«Вопрос трудоустройства и построения карьеры является одним из приоритетных для всей системы образования. Высококвалифицированные кадры — это двигатель национальной экономики. И наша задача — помочь выпускникам найти компанию-работодателя, которая будет способна не только поддерживать и развивать компетенции молодого человека, но и обеспечивать социальную, экономическую стабильность в целом», — отметил министр науки и высшего образования РФ, председатель оргкомитета Михаил Котюков.

Предполагается, что всероссийская акция «Ночь карьеры» состоится в апреле 2020 года, ее участниками станут более 60 тысяч человек и 200 компаний-работодателей. Карьерные события в регионах страны будут организованы в едином формате и состоятся одновременно. Это будут выставки, экспресс-собеседования, конкурс «Золотая стажировка», мастер-классы, лекции от работодателей.

«Наша цель — содействие трудоустройству и повышению занятости молодежи через информирование о профессиональных возможностях. Уральский федеральный университет сформировал слаженную систему карьерной поддержки студентов — 83% наших выпускников являются занятыми через год после окончания вуза. Важно, что «Ночь карьеры» позволяет привлекать работодателей к долгосрочному сотрудничеству, в том числе в модели проектного обучения», — рассказал о реализации проекта в вузе ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Как отметили участники заседания, акция по своему потенциалу гораздо больше, чем решение точечных вопросов трудоустройства, и может способствовать повышению прозрачности высшего образования, работать как драйвер его развития.

По словам Михаила Котюкова, в настоящий момент важно обобщить имеющиеся практики подобных мероприятий, предложения от университетов и бизнес-партнеров, чтобы на федеральном уровне распространить только самые эффективные и интересные из них.

«Эта акция — прекрасный способ представить предложения работодателей студентам, а работодателям выбирать себе сотрудников из числа лучших выпускников. И нам важно сделать не всероссийский фестиваль, а организовать по-настоящему продуктивную площадку для развития и укрепления взаимодействия участников процесса. Имеет смысл расширить и целевую аудиторию, привлекая не только студентов, но людей разных возрастов. Это соответствует реализуемой сейчас стратегии непрерывного образования», — сказал министр.

Масштабная карьерная акция войдет в состав платформы «Россия — страна возможностей», что позволит провести мероприятие согласованно и в едином формате, а также усилит коммуникации между участниками и территориями.

«Вопрос профориентации молодежи — это один из ключевых приоритетов деятельности платформы «Россия — страна возможностей». Мы стремимся помочь молодым людям выбрать карьерное направление и сделать первые шаги на своем профессиональном пути. Наша организация реализует уже 23 проекта, участие в которых для многих школьников, студентов, управленцев и профессионалов разных областей становится мощнейшим прорывным драйвером изменений в учебе и карьере. Весной 2020 года совместно с Минобрнауки России, учитывая успешный опыт УрФУ и других вузов страны, которые примут участие в акции, мы создадим новый профориентационный формат и проведем его в 30 городах России. Это позволит нам совместными усилиями предоставить молодым людям больше возможностей для построения успешной карьеры», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

На заседании прозвучали предложения включить в программу акции онлайн-компонент, который позволит работодателям сфокусироваться на своей целевой аудитории, провести отбор и организовать свои мероприятия с учетом потребностей участников и своих кадровых задач. Также участники говорили о необходимости уточнения сроков проведения акции. Возможно, это будет неделя, насыщенная мероприятиями, ориентированными на разные отрасли экономики и потребности соискателей.

В январе 2020 года организационный комитет соберется на очередное заседание для утверждения плана мероприятий. В начале года будет дан старт заявочной кампании. К акции сможет присоединиться любой университет при выполнении ряда критериев организаторов, которые накладывают не только ответственность, но и предоставляют возможности: продвижение в рамках акции образовательных продуктов учреждения (программ магистратуры и дополнительного образования) и закрепления имиджа вуза, предоставляющего возможности для трудоустройства своим выпускникам. По итогам апрельской акции будет принято решение о её регулярном проведении и наиболее удачном формате.