Акция «Ночь карьеры» войдет в платформу «Россия – страна возможностей»
Москва, 24 декабря, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков провел первое заседание организационного комитета Всероссийской акции «Ночь карьеры», которая войдет в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Планируется, что она привлечет более 60 000 студентов вузов и учащихся колледжей, 200 компаний-работодателей России и крупнейшие вузы страны. В заседании приняли участие представители Минобрнауки России, университетов, крупных компаний-работодателей, а также президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Идея проведения масштабного мероприятия для студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей с участием работодателей была озвучена в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Уральский федеральный университет в июле 2019 года, когда главе государства презентовали практику акции «Ночь карьеры», успешно реализуемой в вузе.
Предполагается, что всероссийская акция «Ночь карьеры» состоится в апреле 2020 года, ее участниками станут более 60 тысяч человек и 200 компаний-работодателей. Карьерные события в регионах страны будут организованы в едином формате и состоятся одновременно. Это будут выставки, экспресс-собеседования, конкурс «Золотая стажировка», мастер-классы, лекции от работодателей.
Как отметили участники заседания, акция по своему потенциалу гораздо больше, чем решение точечных вопросов трудоустройства, и может способствовать повышению прозрачности высшего образования, работать как драйвер его развития.
По словам Михаила Котюкова, в настоящий момент важно обобщить имеющиеся практики подобных мероприятий, предложения от университетов и бизнес-партнеров, чтобы на федеральном уровне распространить только самые эффективные и интересные из них.
Масштабная карьерная акция войдет в состав платформы «Россия — страна возможностей», что позволит провести мероприятие согласованно и в едином формате, а также усилит коммуникации между участниками и территориями.
На заседании прозвучали предложения включить в программу акции онлайн-компонент, который позволит работодателям сфокусироваться на своей целевой аудитории, провести отбор и организовать свои мероприятия с учетом потребностей участников и своих кадровых задач. Также участники говорили о необходимости уточнения сроков проведения акции. Возможно, это будет неделя, насыщенная мероприятиями, ориентированными на разные отрасли экономики и потребности соискателей.
В январе 2020 года организационный комитет соберется на очередное заседание для утверждения плана мероприятий. В начале года будет дан старт заявочной кампании. К акции сможет присоединиться любой университет при выполнении ряда критериев организаторов, которые накладывают не только ответственность, но и предоставляют возможности: продвижение в рамках акции образовательных продуктов учреждения (программ магистратуры и дополнительного образования) и закрепления имиджа вуза, предоставляющего возможности для трудоустройства своим выпускникам. По итогам апрельской акции будет принято решение о её регулярном проведении и наиболее удачном формате.