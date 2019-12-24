Санкт-Петербург, 24 декабря, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Телеканал THT 25 и 26 декабря запускает в Санкт-Петербург «Новогоднюю почту», которая позволит людям отправить поздравительную открытку своим близким. Об этом 24 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Пресс-служба телеканала ТНТ Ярмарка на Манежной площади

Любой желающий сможет прийти на Манежную площадь в период с 15:00 до 20:00, написать на почтовой открытке поздравление и отправить её в любой город России. Почтальоны ТНТ доставят это отправление адресатам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Санкт-Петербурге цена за живую ель не превышает тысячи рублей. Одним из самых дорогих предложений среди искусственных ёлок является «альпийская» ёлка стоимостью около 45 тыс. рублей.