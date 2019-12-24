Москва, 24 декабря, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Следующая встреча в рамках парламентского формата «нормандской четверки» пройдет в расширенном составе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком.

ИА REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины Виктор Медведчук

«Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения… Мы договорились, что следующая встреча будет в более широком формате, как с российской стороны, так и со стороны коллег парламента Украины», — сообщил Володин.

«Мы надеемся, что это позволит нам лучше понимать друг друга, и, конечно, нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения. Исходя из этой задачи, мы начали диалог», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин отметил, что диалог проходит по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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