Москва, 24 декабря, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным говорилось о развитии межпарламентского формата «Нормандской четверки». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом сообщил председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктор Медведчук.

ИА REGNUM Вячеслав Володин и Виктор Медведчук

«Мы обсуждали наши последующие встречи, будут определены делегации и с нашей стороны, и представители Госдумы, и те встречи, которые у нас намечены предварительные в Германии, с парламентариями Германии и Франции, они состоятся в ближайшие месяц-полтора», — сообщил Медведчук по итогам встречи в Госдуме.

«Потом, я думаю, мы встретимся все вместе, представители парламентов, для того, чтобы не просто обсуждать и дискутировать, но и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного: сделать так, чтобы мир в Украине и мирное урегулирование, прекращение боевых действий, стал реальностью, а Минские соглашения, которые утверждены СБ ООН, вступили в силу, и мы забыли об этих проблемах, об этом кризисе, о его тяжелых последствиях и остановили эти последствия в ближайшее время с учетом всех возможностей и всех ресурсов, которые на наш взгляд должны быть задействованы», — заявил Медведчук.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать этот вопрос Володину.