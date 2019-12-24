Калуга, 24 декабря, 2019, 14:13 — ИА Регнум. 24 декабря состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы под председательством Константина Сотскова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В бюджет Калуги внесены итоговые поправки

Депутаты одобрили итоговые поправки в бюджет Калуги на 2019 год.

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета.

5,5 млн. рублей выделяется на приобретение нежилого здания для реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенного по адресу ул. 40 лет Октября д. 4. Средства выделяются для обеспечения условий софинансирования с областным бюджетом.

8 миллионов рублей выделяется на оснащение и содержание нового муниципального дошкольного учреждения, расположенного в доме № 29 по улице Полесской.

Пресс-служба Городской думы Калуги В бюджет Калуги внесены итоговые поправки

6,6 млн. рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3,6 млн. рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция участка Грабцевского шоссе».

4,2 млн. будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег-Шопино».

Также были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям.

МУП «Калугатеплосеть» была одобрена сделка, которая будет совершена после проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружении котельной, расположенной по адресу ул. Маршала Жукова д 40А», с начальной ценой контракта 47,3 млн. рублей.

Также «Теплосети» была одобрена сделка по закупке стальной электросварной трубы на сумму 12,9 млн. рублей.

МУП «Управление калужского троллейбуса» были одобрены сделки, связанные со сдачей в аренду опор контактной сети для размещения коммуникаций провайдеров.

Сумма контракта с компанией Макснет составит 3,5 млн. рублей, с компанией Транстелеком — 4,8 млн. рублей.

Получило поддержку депутатов и предложение по внесению изменений в решение «Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги».

В структуре управления ликвидируется комитет муниципального заказа и создаётся отдел мониторинга в сфере закупок товаров и услуг.