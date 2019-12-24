Санкт-Петербург, 24 декабря, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Петербургскому международному аэропорту «Пулково» не удалось согласовать с федеральными властями режим открытого неба для Греции, Израиля и Хорватии. Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), министерство транспорта России согласовало седьмую свободу авиаперевозок для 30 других государств.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в аэропорту

Между тем в списке из 33 стран, который «Пулково» изначально подавало в качестве заявки, помимо разрешенных, значились еще Греция, Израиль и Хорватия. Но в итоговый вариант они не вошли.

Режим седьмой свободы, который «Пулково» обретет с 2020 года первым среди российских аэропортов, означает, что зарубежные авиакомпании смогут летать в Петербург прямыми рейсами из стран и городов, где у них нет юрлица, что должно серьезно расширить маршрутную сеть и привести в «Пулково» иностранные лоукостеры.

Минтранс одобрил для полетов по седьмой свободе воздуха 21 страну без ограничений — это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония. А также одобрены 9 государств с ограничениями: Австрия (кроме Вены), Великобритания (кроме Лондона), Чехия (кроме Праги), Франция (кроме Парижа и Ниццы), Кипр (кроме Ларнаки и Пафоса), Италия (кроме Рима и Милана), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена). В Болгарию откроют полеты только в Софию.

В управляющей аэропортом компании ВВСС заявляют, что интерес к выполнению рейсов в «Пулково» из стран по седьмой степени свободы уже проявили авиакомпании Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и другие.