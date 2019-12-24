Москва, 24 декабря, 2019, 16:10 — ИА Регнум. До нового года остались считаные дни. Ёлочные базары в некоторых регионах России работают уже больше недели — с 12−15 декабря. И, как показывает история и российские традиции населения, елки будут продаваться до самого Нового года.

Ёлкизелёные.рф Сколько стоит новогодняя ёлка в России?

Как известно, многие россияне предпочитают радоваться искусственным елкам, которые стоят дороже натуральных, но не опадают и используются много лет. А что же происходит на рынке живых ёлок?

Сегодня купить пихту, сосну или ель жители российских городов могут по разной цене. По данным Evo-rus.com, в среднем сосна стоит 600 рублей за одно дерево, ель обойдётся уже в 500 рублей за метр, пихта немного дороже — 700 рублей за метр.