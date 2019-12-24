Ярославль, 24 декабря, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области подтвердили снижение стоимости услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение тарифа составило 2,24%.

Yarregion.ru Вывоз мусора в Ярославле

Для жителей многоквартирных домов на 2020 год установлена плата 93,54 рубля с человека (сейчас 95,68), для индивидуального жилищного сектора — 106,01 рублей с человека (сейчас 108,43).

«На сегодняшний день размер платы населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Ярославской области остается на уровне среднего по ЦФО, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Сумма определяется исходя из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение отходов».

В правительстве области сообщили, что в отношении услуги по обращению с ТКО действуют все льготы, они начисляются автоматически. В следующем году стоимость вывоза мусора не изменится.

«Предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, вступающий в силу с 1 января, в течение всего года не изменится, — пояснил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. — В Ярославской области он ниже, чем в ряде других регионов России, например, в Воронежской, Саратовской, Тамбовской областях».Информацию о всех деталях услуги по вывозу мусора можно получить на официальном сайте регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования в разделе «Вывоз отходов». Кроме того, работает горячая линия регионального государственного экологического надзора — (4852) 40−02−30. Обращение можно отправить и на электронную почту doosp@yarregion.ru.Как сообщили в областном правительстве, звонки по вопросам вывоза отходов принимает и региональный оператор «Хартия» по телефону 8−800−707−61−65.