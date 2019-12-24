Красноярск, 24 декабря, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Красноярске сняли «самое грустное» видео 2019 года. На видеокадрах видно, как аниматоры в костюмах собачки, слоника и свинки танцуют для зрителей, которые не пришли.

Скриншот с ТВК «Самая грустная вечеринка» в Красноярске

Видео, снятое 23 декабря в фан-зоне в стороне о. Татышев, разлетелось по сети. Происходящее пользователи назвали «самой грустной вечеринкой на планете».

Почему на площадке не было зрителей, объяснили в мэрии Красноярска.

«В городе три фан-зоны, и не на всех люди успели побывать. Там не стоит ёлка, нет новогодних мероприятий. К тому же, в тот день было холодно, понедельник», — цитирует представителя мэрии ТВК.

При этом городские власти утверждают, что «это место любимо горожанами» и 24 декабря «там народу очень много».

Также в мэрии напомнили, что в этой фан-зоне разыгрываются билеты на чемпионат России по фигурному катанию.