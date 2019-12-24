Санкт-Петербург, 24 декабря, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге заявил о намерении вынести на обсуждение администрации города идею строительства колокольни Смольного собора, которую так и не смогли реализовать в прошлом из-за глобальных исторических перемен. Об этом представитель фонда Филипп Грибанов заявил журналистам во вторник, 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный собор

Напомним, 168-метровая колокольня была спроектирована автором всего ансамбля Смольного монастыря Франческо Растрелли в XVIII веке. С самого начала зодчий включал звонницу в список не только спроектированных, но и возведенных в реальности построек. Однако на деле проекту так и не было суждено сбыться. Был заложен фундамент, колокольню достроили до второго уровня, превышавшего келейные корпуса, но реализовать проект помешала смена власти и прекращение финансирования. В 1767 году строительство колокольни было приостановлено, а сам Смольный монастырь достраивали на протяжении 70 лет.

Как отмечают в фонде, все чертежи и макеты грандиозного сооружения сохранились до нашего времени, что позволит реализовать проект в первоначальном виде. Тем более, как отметил Грибанов, городу необходимы новые яркие архитектурные доминанты и символы. Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ готов взять на себя организацию и финансовую сторону строительства колокольни, не привлекая к этому бюджетные средства. Пока о точной цифре говорить рано, однако предварительно речь идёт о «сотнях миллионов рублей».

«Мы всесторонне подходили к этому проекту, учитывали мнение экспертов и граждан и ощутили достаточно высокую поддержку, особенно среди деятелей искусства и культуры», — отметил Грибанов.

Чтобы убедиться в необходимости возведения такой высокой доминанты в городе, фонд обратился к специалистам, которые провели исторические изыскания по данному вопросу.

«Кто-то говорит, что будет испорчена небесная линия, но это лишь брошенная фраза, город потерял ее со временем. Мы город воспринимаем с Невы, когда мы стоим на Дворцовой набережной — перед нами предстоит привычный вид с Петропавловской крепостью, невской панорамой, а если находимся на правом берегу, мы потеряли основные точки отсчета, что с восточной, что с западной стороны», — пояснил руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91», известный петербургский архитектор Рафаэль Даянов.

По его словам, городу нужны новые памятники, которые сохранятся для потомков и, вместо бизнес-центров и домов, достроенный ансамбль Растрелли — как раз то самое, что может остаться от нас, «помимо той массы неприятных вещей, о которых не хочется говорить». «Для меня этот вопрос совершенно очевиден — это гениальное сооружение и его надо завершить», — подчеркнул Даянов.

В свою очередь генеральный директор группы компаний «Геореконструкция» Алексей Шашкин сказал, что благодаря современным технологиям и материалам колокольня будет лучше той, что могла бы быть построена во времена Растрелли.

«У меня есть определённые сомнения, что возведённая в то время она бы не разделила участь колокольни собора Святого Марка. На чертеже Смольного собора имелись определённые сложности», — отметил он.

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ Эскиз колокольни у Смольного собора

Фонд провёл собственный опрос среди жителей, проходивших мимо Смольного собора, и узнал мнение горожан по поводу строительства колокольни. Выяснилось, что вопрос архитектуры и изменения привычного облика города волнует многих горожан, но он уступает проблемам экологии, содержания зданий исторического фонда и находится на пятом месте.

«В принципе, петербуржцы готовы к изменениям в исторической части. На вопрос, можно ли менять архитектурный облик нынешнего Смольного собора, «категорическое нет» набирает меньше четверти. Основной момент — петербуржцы хотят обсуждений, хотят, чтобы с ними консультировались. Горожане готовы к этому и понимают, что город — живой организм, который может развиваться, что-то терять, что-то приобретать», — заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.