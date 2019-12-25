Сегодня, 24 декабря, президент РФ Владимир Путин проводит традиционную встречу с руководством Государственной думы и Совета Федерации. Участники подведут итоги деятельности обеих палат парламента, выскажут пожелания и коснутся планов на будущее. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

15:08 24.12.2019 На встрече также будут присутствовать руководители профильных комитетов обеих палат Федерального собрания, отметили в пресс-службе Кремля. Читайте также: Путин 24 декабря встретится с руководством Госдумы и Совфеда

16:03 24.12.2019 Встреча с руководством Совета Федерации и Государственной думы в 2018 году. kremlin.ru

17:32 24.12.2019 Вопросы улучшения инвестиционного климата будут одними из приоритетных в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Среди приоритетов повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин: улучшение бизнес-климата — один из приоритетов на 2020 год

17:36 24.12.2019 В 2020 году государству предстоит масштабная работа по актуализации правил и процедур контрольно-надзорной деятельности. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы. «Предстоит и серьёзный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели — много раз уже об этом говорили, — регуляторной гильотины», — заявил Путин. Подробности в материале: «Широкое и живое обсуждение» — Путин о «регуляторной гильотине» в 2020 году

17:36 24.12.2019 Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы в 2016 году. kremlin.ru

17:40 24.12.2019 Политики, парламентарии и чиновники должны ставить интересы граждан России выше идеологических установок и текущих разногласий. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры», — заявил Путин. Такие задачи должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий, указал он. «От каждого из вас, парламентариев, люди ждут честного, эффективного представительства их интересов. Принятия продуманных, справедливых законов, нацеленных на позитивные, ощутимые изменения в жизни каждого человека», — отметил президент. Об этом: Путин — парламентариям: люди ждут продуманных и справедливых законов

17:43 24.12.2019 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо проработать вопрос дополнительных мер поддержки ветеранов. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. И прошу вас, конечно, лично этим заниматься. Вы знаете: эффективность многократно повышается, если каждый депутат, каждый руководитель на местном, региональном уровне, федеральном — занимается той или иной проблемой лично», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин предложил подумать о дополнительной поддержке ветеранов

17:47 24.12.2019 В межпарламентском диалоге Россия должна по-прежнему жёстко и бескомпромиссно защищать историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «В международном, межпарламентском диалоге — решительно и твёрдо защищать правду о войне. Правду о победах, тяжелейших потерях, испытаниях нашего народа, о жертвах, которые наш народ положил на алтарь победы над нацизмом», — заявил Путин. «Знаю, что парламент России всегда выступает жёстко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти. Я хочу всех вас за это поблагодарить», — добавил президент. Подробности в материале: Путин поблагодарил парламентариев за защиту исторической памяти

17:56 24.12.2019 Стратегия пространственного развития разрабатывалась с учётом территориальной специфики России. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Изначально правительство России предлагало вообще все средства пространственного развития сосредоточить исключительно в крупных городах. И, в общем, обоснование этому тоже есть, потому что все международные эксперты сегодня сходятся во мнении, что основной толчок развития — не в отдельных странах, а в мире в целом, — будут давать именно крупные города. Там сосредоточение высшей школы, науки, наиболее высококвалифицированных кадров. И с учётом того, что производство становится высокотехнологичным, считается — практически общее мнение, — что основными центрами развития будут крупные города», — заявил Путин. «Всё-таки пришли к выводу, что при наших особенностях, а одной из наших особенностей является огромная территория и относительно этой территории среднее количество населения — скажем это аккуратно, — всё же если мы не будем заниматься связями между регионами и территориями России, то мы можем получить очень печальный результат», — указал он. Подробности в материале: Путин объяснил идею пространственного развития России

18:03 24.12.2019 Обновление инфраструктуры здравоохранения в регионах должно проводиться с учётом межведомственного характера некоторых учреждений. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «По поводу межведомственности национальных проектов и межрегиональности. Значительная часть усилий — много раз об этом уже говорил, — должна быть сосредоточена в регионах. И, разумеется, когда мы говорим даже о первичном звене или даже в рамках национального здравоохранения, нужно определиться. Правительство должно помочь регионам, где что воссоздавать, где что строить, имея в виду межведомственный характер некоторых учреждений», — заявил Путин. «Нецелесообразно, допустим, крупное медицинское учреждение, может, делать в каждом городе, в каждом субъекте. Более эффективно они будут работать, если будут работать в межведомственном режиме», — указал он. Подробности в материале: «Значительная часть усилий должна быть в регионах» — Путин о нацпроектах

18:09 24.12.2019 Для развития экономики страны в целом необходимо разработать стратегию экономического развития каждого региона РФ с учетом его потенциала? заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи Федерального собрания с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы считаем, что нужно продолжить эту работу, разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и, если хотите, определить главную специализацию субъекта РФ, связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве, связать их в том числе инфраструктурно», — отметила Матвиенко. Читайте подробнее: Матвиенко: Нужно создать стратегию развития каждого региона РФ

18:09 24.12.2019 Власти должны деликатно подходить к вопросу поддержки тех или иных отраслей промышленности. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Разумеется, хочется поддержать все. Но в общем и целом решение вопроса о том, какие отрасли и как поддерживать — это вопрос очень коварный. Потому что ну что может быть важнее угля, или стали, металлургической промышленности? Мы её начнём поддерживать, она у нас сразу становится переразмеренной, так же как алюминиевая, допустим. А конъюнктура упала и всё — приехали. И рабочие места под угрозой, и рынки, и так далее», — заявил Путин. Читайте подробнее: «Вопрос коварный»: Путин предостерёг от ошибок в поддержке промышленности

18:13 24.12.2019 Несмотря на программы переподготовки кадров, проекты WorldSkills, в России всё ещё недостаточно уделяется внимания подготовке кадров. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «На правительственном уровне нам нужно больше на этом сосредоточить внимание, имея в виду, что лицеи, профессиональная подготовка — они все где-то в регионах, а то и на уровне муниципалитетов. Этого недостаточно. Нужны какие-то организаторские структуры и на уровне федеральном», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин призвал сосредоточить силы на подготовке кадров на федеральном уровне

18:13 24.12.2019 Встреча с руководством Совета Федерации и Государственной думы. Цитата из видео «Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ». vesti.ru

18:17 24.12.2019 Сенаторы Совета Федерации РФ ждут от министров и членов правительства, закрепленных в качестве кураторов за наиболее проблемными регионами РФ, успешных примеров управления регионами со сложностями в экономике, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы приветствуем решение правительства, когда члены правительства, министры и вице-премьеры были закреплены как кураторы за 10 наиболее сложными субъектами РФ, наиболее дотационными субъектами. Мы ожидаем, что они покажут класс и мастер-класс, как можно управлять регионами со сложным социально-экономическим положением», — отметила Матвиенко. Об этом: Матвиенко: Совфед ждет от министров мастер-класса управления регионами

18:18 24.12.2019 Темпы конверсии оборонно-промышленного комплекса России недостаточны. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «У нас по поводу ОПК и конверсии отвечает Министерство промышленности и соответствующий вице-премьер. То, что делается недостаточно — это правда. Пока что оборонный заказ большой — как обычно у нас, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сто раз уже сказал, совещания проводим регулярно. Какие-то подвижки есть — недостаточно это», — заявил Путин. Трудно им от этого патернализма отделаться — вот сидят на оборонзаказе, и всё. А нужно об этом думать», — посетовал президент. Подробности в материале: «Пока гром не грянет»: Путин недоволен темпами конверсии ОПК

18:20 24.12.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным ожидать от Польши извинений за солидарность с фашистской Германией. «Ваша позиция о защите исторической памяти крайне важна… мы многое узнали для себя впервые. Узнали о периоде, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы донести правду до наших коллег в европейском парламенте, ПАСЕ», — заявил Володин. Подробности в материале: Володин: руководству Польши было бы правильно извиниться за 1938 год

18:24 24.12.2019 В России работа над подзаконными актами порой идёт годами после принятия закона, что совершенно недопустимо. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Недопустимо, когда работа над подзаконными актами идёт годами после принятия того или иного закона. Правда, и правительство тоже это видит. Сейчас это их выводит к практике параллельной подготовки подзаконных актов. Уже вместе с самим законом», — заявил Путин. «Не всегда, конечно, это можно сделать, имея в виду, что всё-таки правительство на сто процентов не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими-то поправками… поэтому это может быть сделать сложно иногда, но в целом, конечно, к этому надо стремиться», — подчеркнул он. Читайте также: Путин призвал ускорить работу над подзаконными актами

18:29 24.12.2019 Взаимоотношения муниципальных и государственных органов власти должны быть реформированы так, чтобы сложилась единая система публичной власти в России. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, не ущемляя, конечно, интересов и прав муниципальных образований», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин высказался за создание «единой системы публичной власти» в России

18:29 24.12.2019 Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. Цитата из видео «Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ». vesti.ru

18:30 24.12.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал отсутствие связи между уровнями публичной власти и предложил обсудить соответствующие поправки к Конституции. Читайте подробнее: Володин предложил поправки в Конституцию в сфере местного самоуправления

18:34 24.12.2019 Основополагающие положения российской Конституции лучше не трогать, заявил 24 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания. При этом глава государства отметил, что «о вопросах работы между органами власти и их публичности можно подумать». Об этом: Путин: Основополагающие пункты Конституции лучше не трогать

18:38 24.12.2019 Делая оценку событий накануне Второй Мировой войны и пакта Молотова-Риббентропа, необходимо помнить о том, что, в отличие от лидеров крупных европейских государств, Сталин не запятнал себя прямыми переговорами с Гитлером. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «С 34-го года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставились свои подписи под соответствующими документами», — заявил Путин. «Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — подчеркнул он. Об этом: «Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером» — Путин

18:44 24.12.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на проблему отсутствия нормативно-правовых актов при принятии законов. «Закон становится законом после того, как вступают в силу подзаконные акты», — заявил Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы. «По законам, принятым в октябре 2016 года по 2018 год включительно, в стадии подготовки 411 подзаконных актов по 142 законам. Это уже ситуация сегодняшнего дня», — сказал Володин. Об этом: Володин рассказал Путину о проблеме с актами для реализации законов

18:44 24.12.2019 Реализация национальных проектов на практике сталкивается с тремя основными проблемами, которые тормозят развитие страны — несоблюдение уровней софинансирования, межведомственная несогласованность и нехватка кадров, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «На мой взгляд, три главные проблемы, которые надо выделить. Первое — не соблюдается предельный уровень софинансирования, утвержденный самим же правительством. Предполагалось, что 97% нацпроектов будет финансироваться из федерального бюджета и только 3% из субъектов. На практике жизнь показала, что так не получается», — заявила Матвиенко. Подробности в материале: Матвиенко назвала три проблемы при реализации нацпроектов

18:47 24.12.2019 Уровень закредитованности субъектов России сегодня в целом критическим не является. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «Помогали прежде всего таким регионам, которые находились в состоянии ближайших выплат по этим кредитам, которые набрали в своё время. Прежде всего помогали этим. А тем, у кого эти выплаты были ещё отсроченными, они остались немножко в тени. Или до них основная часть помощи не дошла. Это правда», — заявил Путин. «Но в целом помогали практически всем, и уровень закредитованности сегодня у субъектов РФ разный, но он не является критическим», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Путин прокомментировал уровень закредитованности регионов РФ

18:55 24.12.2019 Некоторые регионы России предпочитали платить большие проценты по коммерческим кредитам вместо предлагаемых бюджетных по льготной ставке в рамках перекредитования. Подобная практика заставила ужесточить позицию Минфина. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы. «К сожалению, были случаи, когда у некоторых регионов была возможность перекредитоваться, избавиться от коммерческого кредита и взять бюджетный кредит со льготной ставкой, а регионы этого не делали. Предпочитали оставаться на дорогом коммерческом кредите», — заявил Путин. Читайте также: Некоторые регионы предпочитают коммерческий кредит бюджетому — Путин

19:00 24.12.2019 В отличие от большинства лидеров европейских государств, Иосиф Сталин не запятнал себя личными встречами с Гитлером, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами руководства Госдумы и Совета Федерации. Российский президент напомнил, что в странах Европы с 1934 года начали оформлять правовую базу сотрудничества с нацистской Германией. «И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Путин: Сталин не замарался личными встречами с Гитлером, как лидеры Европы

19:09 24.12.2019 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. duma.gov.ru

19:52 24.12.2019 Вячеслав Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации. duma.gov.ru

19:53 24.12.2019 Решение проблем с объектами Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) связано с изменением философии и отношения регионов к исполнению задач, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») «ФАИП начинает решаться не с точки зрения того, где надо что-то построить, а с точки зрения того, где есть проектно-сметная документация. Это основная проблема здесь, и мне кажется, здесь очень важно изменить, по существу, психологию», — заявил Макаров Об этом: Макаров: Для решения проблем с ФАИП необходимо изменить психологию

19:58 24.12.2019 Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ. duma.gov.ru

20:34 24.12.2019 Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ. duma.gov.ru

21:51 24.12.2019 Российские судостроительные заводы не активны в отношении строительства судов-краболовов, заявила 24 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с Федеральным собранием. К такому выводу пришла рабочая группа, созданная после принятия закона о крабовых аукционах, побывав на шести судостроительных заводах. Нет ни проектов, ни технической готовности. Судоверфи, как отметила Матвиенко, не спешат получить такой выгодный заказ. В итоге компаниям, которые купили квоты по вылову крабов, придётся импортировать суда-краболовы. Читайте также: Российские судоверфи не рвутся строить суда для вылова крабов

22:07 24.12.2019 Руководитель администрации президента Антон Вайно и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с руководством палат Федерального Собрания. kremlin.ru

08:12 25.12.2019 Владимир Путин считает работу членов палат парламента в 2019 году — и нижней, и верхней — конструктивной и содержательной. «Хотел бы всех вас, всех членов палат — и нижней палаты, и верхней палаты — и всех ваших коллег в регионах поблагодарить за конструктивную, содержательную работу за уходящий 2019 год», — сказал 24 декабря Владимир Путин.

09:37 25.12.2019 Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ. duma.gov.ru

10:52 25.12.2019 Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы. kremlin.ru

12:04 25.12.2019 Напомним, на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной думы были подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году, обозначены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год.

13:30 25.12.2019 На встрече с руководством палат Федерального Собрания. kremlin.ru

14:21 25.12.2019 На встрече с руководством палат Федерального Собрания. С председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. kremlin.ru

15:54 25.12.2019 На встрече с руководством палат Федерального Собрания. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: duma.gov.ru

16:46 25.12.2019 На встрече с руководством палат Федерального Собрания. Президент РФ Владимир Путин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

17:47 25.12.2019 На встрече с руководством палат Федерального Собрания. Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru