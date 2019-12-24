Москва, 24 декабря, 2019, 14:13 — ИА Регнум.

В полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — приглашены 3 392 человека. Участники, прошедшие дистанционный отбор, встретятся в очных полуфиналах. В первый день все они пройдут повторное компьютерное тестирование, после чего в течении двух дней будут состязаться в решении различных управленческих задач. Об этом было объявлено на заседании Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», которое состоялось в Кремле 24 декабря 2019 года.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» На заседании Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России»

«Никогда условием победы в конкурсе «Лидеры России» не было назначение. Это не конкурс на должности, это конкурс для отбора резерва, и государство инвестирует в повышение квалификаций деньги на образование и время лучших управленцев в качестве наставников. Мы инвестируем потенциалом. А уж как участники реализуют свой потенциал, зависит от каждого человека. Всем нашим победителям мы говорим, основной конкурс после победы только начинается. И что радует, в 2019 году у нас 61 «Лидер России» получил новые высокие назначения. Напомню, конкурс не предполагает обязательного назначения. Это то, чего они сами добились. Кроме того, эти результаты говорят о том, что нашим экспертам удается выстроить работу так, что отбираются люди с хорошими потенциалами. Вчера заместителем губернатора Курской области назначен Вячеслав Берзин; на прошлой неделе Максим Голик вступил в должность исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Тверской области, в октябре Евгений Грабчак был назначен на должность заместителя министра энергетики РФ. В этом же году Мария Литовко стала вице-губернатором Севастополя, Александр Бардалеев — министром экономики Бурятии, и т.д. Очень достойный результат!», — сообщил на заседании Наблюдательного совета первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников — все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы приглашены 3 392 уникальных участника. Некоторые конкурсанты выразили желание пройти испытания и в региональном полуфинале, и полуфинале специализаций. В этом году в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» были запущены отдельные специализации «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». В полуфинал по специализации «Здравоохранение» приглашено 332 человека, по специализации «Наука» — 333 конкурсанта и по специализации «Финансы и Технологии» — 331 участник.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, в связи с появлением в третьем сезоне конкурса специализаций увеличилось количество полуфиналов.

«Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 — региональных, а 3 — полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ — здесь приглашено 663 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. Из 3 392 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», — рассказал Алексей Комиссаров.

Как отметил на заседании Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне — 14,8%. Что касается специализаций, больше всего женщин вышло в полуфинал трека «Здравоохранение» — 27%, в полуфинал специализации «Наука» — 23% и 10% — в полуфинал трека «Финансы и технологии».

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», — добавил Алексей Комиссаров.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко обратил особое внимание на задания «Сердце Лидера». Одно из условий пропуска в суперфинал, помимо победы в очных этапах, это выполнение именно этого задания. В рамках него участники должны реализовать социально значимые проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» На заседании Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России»

«В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание — социальное задание «Сердце Лидера». Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык. Но с другой стороны — нет такого теста, который может проверить наличие души, сердца. Я убежден, что это важный критерий. Для госслужбы — это просто обязательное условие! Если сердца нет, никакие управленческие качества не помогут. Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1000 проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце Лидера» больше 21 тысячи. Особо приятно, что многие ребята, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, их не бросают после завершения конкурса. Это дорогого стоит!», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Проекты в рамках задания «Сердце Лидера» не должны быть разовыми, их задача — принести пользу обществу. Практики самых актуальных и важных необходимо тиражировать по стране, чтобы к ним могли подключаться активисты из разных регионов. Поэтому в этом году участникам был дан выбор — воплотить свою идею или присоединиться к проекту другого конкурсанта, чтобы реализовать его в своем регионе. Таким образом, площадка конкурса позволит масштабировать общественно значимые проекты на территории России. Авторами социальных проектов стали 28% полуфиналистов, а 72% предпочли присоединиться к проектам других участников. Самыми популярными темами среди участников стали: «Просвещение и образование»; «ЗОЖ: профилактика, а не лечение»; «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу»; «Семья: сохранение традиций и ценностей» и «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Участники конкурса «Лидеры России», не набравшие достаточно баллов для выхода в суперфинал, но выполнившие лучшие социальные проекты в рамках задания «Сердце Лидера», получат призы от организаторов и право присутствовать на лекциях суперфинала.

Расписание очных этапов:

14 — 17 января — Дальневосточный федеральный округ (Владивосток)

24 — 27 января — Сибирский федеральный округ (Новосибирск)

24 — 27 января — Уральский федеральный округ (Екатеринбург)

31 января — 3 февраля — Приволжский федеральный округ (Казань)

31 января — 3 февраля — Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск)

7 — 10 февраля — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)

7 — 10 февраля — Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону)

21 — 24 февраля — Центральный федеральный округ (Москва)

29 февраля — 5 марта — Специализация «Здравоохранение» (Москва)

15 — 20 марта — Специализация «Наука» (Москва)

15 — 20 марта — Специализация «Финансы и технологии» (Москва)

Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017−2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018−2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019−2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.