Чебоксары, 24 декабря, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах определены ключевые мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в 2020 году. Парад Победы, который традиционно проходил на Красной площади, планируют перенести на другую площадку. Об этом говорилось на заседании рабочей группы в правительстве, посвящённой подготовке к юбилею Победы.

Cap.ru Места проведения массовых мероприятий

Главной площадкой празднования станут Чебоксары. По данным мэрии, большое количество мероприятий патриотической направленности пройдет в образовательных учреждениях — в частности, конкурсы рисунков, выставки макетов военной техники и фотовыставки, фестиваль стихов и песен, проекты «Мы память бережно храним» и «Связь поколений». В преддверии Дня Победы во всех школах состоятся уроки Победы, также запланированы встречи с представителями военных профессий, солдатами и героями различных войн.

Что касается массовых мероприятий, то глава администрации Алексей Ладыков сообщил на своей странице в «Инстаграмме», что около 2 тыс. кадетов и 1,5 тыс. дошколят готовятся к участию в «параде юных патриотов и параде дошколят». Ключевыми событиями станут парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

«В связи с реконструкцией Красной площади планируем провести эти яркие мероприятия на площади Республики. На площади Речников установим главную сцену, где пройдет праздничный концерт и театрализованное представление», — отметил Ладыков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах был закрыт доступ на территорию Красной площади, где идёт реконструкция. Стоимость работ превышает 1,2 млрд рублей, они будут проведены в несколько этапов до ноября 2020 года. На 2021 год запланирована реконструкция набережной Чебоксарского залива.

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