Ярославль, 24 декабря, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля прокомментировали попадание города в тройку худших городов в России по качеству управления. Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг был составлен Агентством политических и экономических коммуникаций. Ярославль занял в нем третье место снизу.

Мэрия Ярославля

Ярославские чиновники считают, с качеством управления всё в порядке. Они приводят в пример другой рейтинг, где в Ярославле всё хорошо.

«В настоящий момент на российском рынке исследований социально-экономической и общественно-политической жизни России присутствует довольно большое количество различных компаний и организаций, который проводят всевозможные исследования и составляют рейтинги. В своей работе мы стараемся опираться на исследования серьезных исследовательских и научных институтов, которые завоевали свое доверие многолетним добросовестным трудом и непререкаемым авторитетом. Например, у нас есть исследования Финансового университета при правительстве Российской Федерации за 2019 год. В данном рейтинге Ярославль по уровню управления ОМСУ занимает 19-ю строчку рейтинга среди 78 городов России. В свою очередь мы внимательно изучим данные рейтинга, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций, посмотрим на параметры и на аналитиков, которых привлекали к данному исследованию», — говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Стоит отметить, что и в рейтинге Финансового университета при правительстве РФ положение Ярославля вряд ли можно назвать лидирующим. Так, по работе дорожных служб и общественного транспорта город на 47-м месте, по ЖКХ и благоустройству на 57-м, а по медицинскому обслуживанию — на 58-м, и лишь по культуре и образованию — на 21-м среди 78 городов — столиц субъектов РФ.

При этом работа органов власти (19-е место) — лучший из всех показателей. Остается только дождаться, когда столь хорошая работа власти как-то отразиться и на дорогах, общественном транспорте и ЖКХ.