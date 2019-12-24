Мэрия Ярославля не считает рейтинг АПЭК серьезным
Ярославль, 24 декабря, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля прокомментировали попадание города в тройку худших городов в России по качеству управления. Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг был составлен Агентством политических и экономических коммуникаций. Ярославль занял в нем третье место снизу.
Ярославские чиновники считают, с качеством управления всё в порядке. Они приводят в пример другой рейтинг, где в Ярославле всё хорошо.
Стоит отметить, что и в рейтинге Финансового университета при правительстве РФ положение Ярославля вряд ли можно назвать лидирующим. Так, по работе дорожных служб и общественного транспорта город на 47-м месте, по ЖКХ и благоустройству на 57-м, а по медицинскому обслуживанию — на 58-м, и лишь по культуре и образованию — на 21-м среди 78 городов — столиц субъектов РФ.
При этом работа органов власти (19-е место) — лучший из всех показателей. Остается только дождаться, когда столь хорошая работа власти как-то отразиться и на дорогах, общественном транспорте и ЖКХ.