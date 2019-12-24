Курган, 24 декабря, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Кургане из-за самогонного аппарата выбило окна в квартире дома 83 по ул. Пушкина. Пострадала балконная рама, владелец квартиры получил незначительные ожоги, сообщает паблик «Спасатели Кургана».

Паблик «Спасатели Кургана» (vk.com/rescuer45) Место происшествия по ул. Пушкина в Кургане

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области уточнили, что произошла разгерметизация самогонного аппарата.

Конструкции здания не пострадали, эвакуация жильцов дома не потребовалась.