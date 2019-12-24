В Кургане из-за самогонного аппарата квартира осталась без окон
Курган, 24 декабря, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Кургане из-за самогонного аппарата выбило окна в квартире дома 83 по ул. Пушкина. Пострадала балконная рама, владелец квартиры получил незначительные ожоги, сообщает паблик «Спасатели Кургана».
Паблик «Спасатели Кургана» (vk.com/rescuer45)
Место происшествия по ул. Пушкина в Кургане
В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области уточнили, что произошла разгерметизация самогонного аппарата.
Конструкции здания не пострадали, эвакуация жильцов дома не потребовалась.