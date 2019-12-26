В регионах России регистрируют вспышки кори. Вирус является смертельно опасным. По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2019 года на территории 38 субъектов Российской Федерации было завезено 213 случаев кори из 39 стран. В стране отмечается рост заболеваемости. Медики видят проблему в отказах от прививок. В ноябре — декабре очаги кори регистрировали в Якутии, Тюменской области, Оренбургской области, Ставропольском крае. Роспотребнадзор срочно закупает дополнительные вакцины против кори. Подробнее о ситуации с заболеваемостью корью в регионах — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Mil.ru В больнице. mil.ru

11:51 24.12.2019 На 24 декабря в Якутии зарегистрировано 44 случая заболевания корью. Среди заболевших 13 детей.

11:54 24.12.2019 В Якутии для вакцинация населения от кори создали 52 дополнительные бригады. В ходе подчищающей иммунизации привито 6453 человека: 3664 ребёнка и 2789 взрослых. Читайте также: Жителей Якутии экстренно спасают от кори: уже десятки заболевших

11:58 24.12.2019 В Татарии с января по начало ноября 2019 года было зарегистрировано пять подтверждённых случаев кори, из которых четыре в Казани и один — в городе Набережные Челны. По данным минздрава РТ, все случаи завозные, заболевшие были не привиты против кори по причине отказов. В одном случае речь шла о маме и шестилетнем ребёнке, выезжавшем за пределы России. Оба были не привиты. В 2018 году против кори в регионе было привито по эпидемическим показаниям 11 890 человек, в 2019 году — 802 контактных.

12:00 24.12.2019 В 2018 году в Татарии было зарегистрировано 12 случаев заболевания корью.

12:01 24.12.2019 в Якутске и пригороде временно отстранили от посещения учебных учреждений непривитых от кори детей, а также от работы взрослых. Читайте также: Не привитых от кори отстранили от учёбы и работы в Якутии

12:04 24.12.2019 «Дальнейший прогноз развития ситуации неблагоприятный. Один лишь надёжный метод предупреждения кори — иммунизация. Обязательным прививкам подлежат дети в возрасте 1 год и 6 лет, все взрослые люди до 35 лет, а также взрослые до 55 лет из групп высокого риска», — пояснили положение с заболеваемостью корью специалисты Роспотребнадзора Якутии. Читайте также: Корь стремительно распространяется в Якутии

12:07 24.12.2019 Вирус кори (электронная микрофотография). Penn State

12:08 24.12.2019 Без прививки человек заражается практически сразу после контакта с вирусом.

12:09 24.12.2019 Санитарные врачи уверены, что вирус завозят из-за рубежа.

12:10 24.12.2019 В последние годы в России стало «модно» отказываться от прививок. Это объясняют активной «антипрививочной» кампанией.

12:10 24.12.2019 Ранее об этом: В Оренбуржье произошла вспышка кори

12:12 24.12.2019 В Оренбуржье вспышку кори зафиксировали в середине декабря. Количество заболевших Роспотребнадзор не уточнил. Но в ведомстве отметили, что вирус завезли из Узбекистана.

12:22 24.12.2019 Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова признала, корь — одна из самых высокозаразных вирусных инфекций, известных человеку.

12:24 24.12.2019 Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Чаще корью болеют дети до 5 лет.

12:24 24.12.2019 Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори.

12:25 24.12.2019 Передается болезнь воздушно-капельным путем, источником инфекции является только человек, больной корью.

12:26 24.12.2019 Осложнения кори: слепота, коревой энцефалит (приводящий к отеку головного мозга), происходит в 1 из 1000 случаев, пневмония, ларингиты и ларинготрахеиты, приводящие к развитию у детей ложного крупа, отит. Корь может активизировать течение туберкулеза. Корь у беременных женщин ведет к потере плода.

13:17 24.12.2019 По данным управления Роспотребнадзора по Омской области, в регионе с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года планируется проведение мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих в Омской области, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее. «Работодателям, привлекающим для работы иностранных граждан, необходимо обеспечить наличие сведений о профилактических прививках у иностранных рабочих», — говорится в сообщении ведомства.

13:20 24.12.2019 В июне 2019 года в Омской области был зарегистрирован завоз коревой инфекции с территории Украины. Как пояснили тогда в областном управлении Роспотребнадзора, в Омск прибыл вместе с матерью больной корью ребенок.

13:44 24.12.2019 В Хакасии, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в рамках подчищающей иммунизации против кори с апреля по август 2019 года были привиты 4989 человек, не болевших корью, не получивших прививки против кори в соответствии с возрастом, не имеющих сведений о прививках против кори. Кроме того, в целях минимизации риска завоза кори привиты 1863 трудовых мигранта. Всего за 11 месяцев текущего года в Хакасии профилактические прививки против кори получили 28 409 человек, в том числе 14 079 детей.

14:27 24.12.2019 С начала 2019 года в Красноярском крае зареги­стрировано три завозных случая заболевания корью у взрослых, не привитых против этой инфекции. Такие данные в декабре обнародовало краевое управление Роспотребнадзора. Подробностей о заболевших в ведомстве не сообщили.

14:57 24.12.2019 ВНИМАНИЕ! Первые признаки заболевания появляются на 8−12 день после заражения. У заболевшего отмечается лихорадка, недомогание, насморк, кашель, воспалением слизистой глаз. В это время на слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные каймой (пятна Филатова — Коплика). На 4−5 день болезни за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на все лицо и шею.

15:07 24.12.2019 [[[video-0]]] Видеоролик Роспотребнадзора о кори и профилактике заболевания

15:58 24.12.2019 В 2019 году против кори в России привито около 1,1 млн человек, в том числе около 165 тыс. детей, 742 тыс. взрослых, а также более 181 тыс. трудовых мигрантов, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация дала ощутимый эффект: число заболевших корью за четыре месяца (с начала прививочной кампании) снизилось в четыре раза, а вспышки, связанные с трудовыми мигрантами, с июля не регистрируются.

16:09 24.12.2019 По поручению правительства Российской Федерации иммунизация мигрантов против кори будет продолжена и в 2020 году.

16:36 24.12.2019 Вакцинация взрослых. lenobl.ru

17:23 24.12.2019 Помимо Якутии, Оренбургской и Тюменской областей, заболевшие корью в декабре были выявлены и в Ставропольском крае, сообщает «Россия 24». Среди заболевших — ребёнок.

17:30 24.12.2019 По данным управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, за десять месяцев 2019 года на Ставрополье было зарегистрировано 12 случаев заболеваний — преимущественно завозных из других субъектов РФ без массового распространения инфекции. Все заболевшие были не привиты от кори. В середине ноября 2019 года эпидемиологическая обстановка осложнилась в городе Невинномысске — корь была выявлена у 7-летнего ребёнка, родители которого принципиально отказывались его прививать. «В результате контакта заболевшего в инкубационном периоде со значительным количеством детей и взрослых, в том числе непривитых против кори по различным причинам (отказы, медицинские отводы), произошло распространение инфекции с формированием очага с множественными случаями заболеваний», — подчеркнули в ведомстве. Корью заболели ещё шесть человек.

18:04 24.12.2019 Василий Поленов. Больная. 1886

18:49 24.12.2019 В Псковской области после регистрации в 2018 году случаев заболеваемости корью власти региона высказывали озабоченность: более 1,6 тыс. детей в возрасте до 18 лет по различным причинам против кори не привиты. В преддверии массовых мероприятий, которые в регионе проводились летом, вакцинацию активизировали. Подробнее об этом: Псковская область прививается от кори в преддверии Ганзейских дней

18:50 24.12.2019 Календарь прививок. gdp1pk.ru

18:59 24.12.2019 В Псковской области с 2018 года было зафиксировано три случая кори — её завезли в регион из федеральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга, а также с Украины. С 1 апреля 2019 года в регионе проводилась подчищающая иммунизация против кори. Планировалось охватить прививками около 5,4 тыс. взрослых — в основном это иностранные рабочие, мигранты, а также противники профилактических прививок.

19:00 24.12.2019 Вакцинация. minzdrav29.ru

19:18 24.12.2019 В Якутске из-за вспышки кори отменили новогодние ёлки.

20:06 24.12.2019 Опасность кори также в том, что болезнь распространяется стремительно: один больной корью человек может одномоментно заразить до 100 человек в одном помещении.

20:07 24.12.2019 Одно из проявлений кори — сыпь wellcomecollection.org

20:39 24.12.2019 В Новгородской области в течение последних лет не регистрировались случаи кори. Также в регионе не было ни одного случая дифтерии, краснухи и полиомиелита. В региональном управлении Роспотребнадзора это объясняют эффективной профилактической работой и вакцинацией населения.

21:39 24.12.2019 В Татарии планируют отказывать в посещении больниц тем, кто не получил прививку от кори. Такие меры связаны с регистрацией двух случаев заболевания в Казани. Читайте также: Посетителей без прививок от кори не будут пускать в больницы Татарии

22:05 24.12.2019 Вирус кори [cgon.rospotrebnadzor.ru]

22:56 24.12.2019 Памятка про корь. ohanskmed.ru

07:30 25.12.2019 Жителям Томской области интересы вопросы иммунизации против кори. Об этом свидетельствуют результаты горячей линии по профилактике кори, которую специалисты местного Роспотребнадзора провели весной 2019 года. Всего поступило 73 звонка. Вопросов иммунизации касались 52%.

09:06 25.12.2019 Если говорить о ситуации в мире, то, по информации Роспотребнадзора, наибольшее количество случаев кори за последние 12 месяцев зарегистрировано на Мадагаскаре — 151 032, Украине — 78 708, Филиппинах — 49 419, Индии — 36 251, Нигерии — 27 954, Бразилии — 18 927, Казахстане — 10 696, ДРК — 9245, Йемене — 9156, Таиланде — 7738. Регистрируются и летальные случаи: на Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори, число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72.

10:01 25.12.2019 По данным Роспотребнадзора, в странах Европейского региона за десять месяцев 2019 года было зарегистрировано суммарно 101 280 случаев кори (в среднем — 109 на 1 млн населения).

10:06 25.12.2019 В Тюменской области за неделю утроилось число заболевших корью. На 19 декабря подтверждён 21 случай заболевания, сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, в Тюменской области сформировалось несколько семейных очагов кори. Кроме того, некоторые родители отказываются прививать детей от данного заболевания. А в некоторые квартиры медикам приходится прорываться с помощью полиции. Читайте в материале: В тюменской области утроилось число заболевших корью

10:12 25.12.2019 На Ямале главный врач одной из больниц Ноябрьска Олег Шалаев призвал родителей-антипрививочников сделать своим детям прививки от кори. Поводом для такого шага послужила неутешительная статистика. Около 700 детей Ноябрьска пока не привиты от кори. При этом в трёх городах Ямала ранее были отмечены вспышки этого заболевания. Если учесть, что население активно мигрирует, то вспышка может появиться в любой точке региона.

11:17 25.12.2019 Вакцинация. (cc) dfuhlert

13:12 25.12.2019 Корь. cgon.rospotrebnadzor.ru

13:55 25.12.2019 В Томской области, по информации регионального департамента здравоохранения, в 2019 году запланировано привить против кори более 23 тысяч детей и почти 7 тысяч взрослых.

15:23 25.12.2019 Как заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Томского облздрава Наталья Филиппова, для предотвращения заболевания необходимо вакцинироваться. «Корь — опасная острая вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки), гепатит и лимфаденит. Единственный способ предотвратить заболевание — привиться против кори», — отметила Филиппова.

16:33 25.12.2019 Акция «Прививка — моя защита» в Томске. Фото: zdrav.tomsk.ru

17:27 25.12.2019 В Роспотребнадзоре заявили о локализации очагов кори в ряде регионов. «Зарегистрированные в последний месяц очаги кори в Республике Саха, Тюменской области, Ставропольском крае в настоящее время локализованы», — говорится в сообщении.

18:34 25.12.2019 Осложнения кори [Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru]

19:44 25.12.2019 Как сообщили ИА YakutiaMedia в управлении регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Якутии зарегистрировано 44 случая кори, в том числе 13 случаев у детей до 17 лет.

20:36 25.12.2019 Ребёнок, заболевший корью. Иллюстрация 1920-х гг.