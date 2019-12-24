Ярославль, 24 декабря, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Нападающий Даниил Апальков, перешедший из «Локомотива» в московское «Динамо», попрощался с ярославскими болельщиками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на соцсети хоккеиста. Даниил Апальков пришел в «Локомотив» в ноябре 2011 года, став одним из первых хоккеистов возрождаемой после авиакатастрофы команды. До обмена в московское «Динамо» он оставался единственным игроком «Локомотива», выступавшим в Ярославле столь длительный срок.

ХК «Локомотив» Даниил Апальков

«За все сезоны, начиная с 2011 года, проведенные мною в «Локомотиве» ни разу не пожалел, что судьба меня привела в этот город и в эту команду. И город, и болельщики стали мне родные. Вы лучшие! И это не банальная фраза, Вы на самом деле лучшие! «Локомотив» и Ярославль навсегда в моем сердце. Я старался биться за команду в каждом из сыгранных мною в «Локомотиве» матче. Обмен — это издержки профессии хоккеиста, но, как говорят, «никогда не говори никогда», и я буду только счастлив, когда здесь будут верить в меня, вернуться обратно. Желаю болельщикам как можно быстрее дождаться Кубка Гагарина, завоёванного «Локомотивом»! А те, кто не хочет меня видеть в составе команды, видимо не знакомы с жизненной фразой о том, чего не может быть у тех, кто утрачивает своё прошлое. Удачи всем!» — написал Даниил Апальков на своей странице в инстаграм.

Даниил Апальков играл за «Локомотив» в Высшей и Континентальной хоккейной лиге, проведя в общей сложности 504 встречи, в которых форвард забил 88 шайб и отдал 117 голевых передач.