Киров, Калужская область, 24 декабря, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, совершившим вандализм у мемориала «Вечный огонь». Об этом 24 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Belinkaluga.ru Воинский мемориал на площади Победы в городе Киров Калужской области.

Как установлено в суде, 1 августа 2019 года в вечернее время два 23-летних жителя калужского города Кирова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сожгли в пламени «Вечного огня» цветы и траурный венок, возложенные на городском мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Противоправные действия были зафиксированы камерой наружного видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личность виновных была установлена.

Кировский районный суд, согласившись с позицией прокурора о назначении наказания в виде лишения свободы с учетом осуждения за другие преступления и наличия рецидива, по совокупности преступлений одному из подсудимых назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, второму, впервые осужденному, назначено наказание в виде шести месяцев в колонии-поселении.