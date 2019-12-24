В Ярославской области действовала банда «обнальщиков»
Ярославль, 24 декабря, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославской области пресечена деятельность преступной группы, занимающейся обналичиванием денежных средств в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Организаторы аферы использовали подставные юридические лица для обналичивания крупных денежных сумм.
«Установлено, что с середины 2017 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». В результате своей противоправной деятельности участники преступной группы извлекли доход более 25 млн. рублей», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Ярославские полицейские провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты более 70 носителей электронной информации, печати и документы подставных фирм и индивидуальных предпринимателей.
«На сегодняшний день обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено четырем участникам преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина. Руководил сообществом мужчина 1978 года рождения, житель города Ярославля. Все подозреваемые в незаконной банковской деятельности признали свою вину», — добавили в УМВД России по Ярославской области.
В случае если их вина будет доказана в суде, то организаторам незаконного обналичивания денежных средств может грозить до 7 лет лишения свободы.