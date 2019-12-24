Мэр Красноярска рассказал стихотворение Деду Морозу и получил конфету
Красноярск, 24 декабря, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Глава Красноярска Сергей Ерёмин в своём Instagram рассказал о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Скриншот со страницы Сергея Ерёмина в Instagram
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин получил конфету за стихотворение про ёлку
23 декабря по время прогулки по центру города мэр посетил необычную ёлку — дом Деда Мороза.
«Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве», — пишет Ерёмин.
Судя по виде в Instagram, градоначальник рассказал главному новогоднему волшебнику стихотворение Елены Благининой «Ёлка», которое он на днях учил со своими детьми.
Как сообщало ИА REGNUM, Деды Морозы соберутся на танцевальный флешмоб в Новосибирске.