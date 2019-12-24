Калуга, 24 декабря, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Церемония открытия первого в Калужской области музея строительства состоялась в коммунально-строительном техникуме им. И. К. Ципулина, сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и ЖКХ Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В экспозиции широко представлены люди, внесшие весомый вклад в жилищное строительство области.

На создание музея ушло больше года. В экспозиции широко представлены строительные инструменты, стройматериалы с XIX века и до наших дней, рассказывающие о развитии строительной отрасли региона и людях, внесших весомый вклад в жилищное строительство области. Планируется, что экспозиционное наполнение музея будет идти в ногу со временем и постоянно обновляться и совершенствоваться.

«Одна из важнейших задач, поставленных перед сотрудниками музея — проведение различных профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Области очень нужны квалифицированные кадры, и растить их мы должны со школьной скамьи. Надеюсь, что экспозиция музея и грамотно проведенные экскурсии, смогут заразить школьников строительной романтикой, и кто-то из ребят обязательно захочет связать свою судьбу с нашей отраслью», — сказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.