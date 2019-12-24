Крупное ДТП в Томской области: есть погибшие и пострадавшие
Томск, 24 декабря, 2019, 10:32 — ИА Регнум. На месте дорожно-транспортного происшествия в Чаинском районе Томской области работают сотрудники полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.
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Смертельное ДТП в Томской области
ДТП произошло утром 24 декабря на 235 км автодороги Томск-Каргала-Колпашево. Столкнулись встречные автомобили Toyota и Skania. Два человека погибли, двое с травмами доставлены в медучреждение.
Обстоятельства смертельной аварии выясняются. Полиция просит помощи очевидцев.
Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный водитель устроил тройное ДТП в Уфе.