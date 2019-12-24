Чебоксары, 24 декабря, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Чебоксарах в связи с ледяным дождём и сильной гололедицей организована работа по подсыпке дорог и тротуаров противогололёдными материалами. В то же время чиновники распространили рекомендации «пешеходам, как нужно вести себя во время гололеда», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru На улицах — каток

В Чебоксарах главам администраций районов, начальникам управлений и руководителям профильных подведомственных учреждений, а также управляющим компаниям и ТСЖ поручено организовать работу всех служб так, чтобы не допустить «образования гололедицы, привлечь необходимое количество техники и рабочих, использовать антигололедные материалы в полном объёме». Особое внимание должно быть уделено тротуарам и улицам частного сектора.

Cap.ru Улицы города превратились в каток

23 декабря последствия ледяного дождя устраняли более тысячи человек. В том числе на улицах города работали 62 единицы техники АО «Дорэкс» и 139 дорожных рабочих, израсходовано 365 тонн песко-соляной смеси. На подсыпке частного сектора задействовано 15 единиц техники.

«Проблем с проезжей частью, контактными сетями троллейбусов и общественным транспортом не возникало. Опасность сохраняется на тротуарах. Осуществлялась подсыпка дорог песчано-соляной смесью, но из-за дождя, который возобновлялся несколько раз, это не дало нужного результата. Работу продолжаем», — отмечал ранее заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов.

24 декабря данная работа продолжается.

В мэрии напоминают пешеходам, как нужно вести себя во время гололеда. Жителям рекомендуют не спешить, не держать руки в карманах, не носить обувь на каблуках, а пожилым использовать трости.

«Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание переломов при падении не выставляйте руку вперёд, ноги старайтесь держать вместе.

В гололедицу передвигайтесь так, будто на ногах надеты лыжи. Желательно наступать на всю подошву и при ходьбе не поднимать высоко ноги. Если есть возможность, то лучше не идти, а скользить. Если гололёд очень сильный, можно попробовать специальные противоскользящие накладки на подошву — ледоступы», — рекомендуют в управлении ЖКХ мэрии Чебоксар.

Cap.ru Сильная гололедица в Чебоксарах

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашию накрыла вторая волна ледяного дождя. 24 декабря дождь будет идти весь день, а из-за низкой температуры тут же превращаться в «лёд под ногами». К вечеру похолодает до — 2 градусов. Из-за гололедицы сохраняется жёлтый уровень погодной опасности.