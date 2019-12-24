Санкт-Петербург, 24 декабря, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в одной из социальных сетей.

Https://vk.com/spb_today ДТП у метро Беговая (цитата группы «ДТП и ЧП")

ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошло на улице Савушкина, 128. Как сообщают очевидцы, пострадали пять человек. На месте работает реанимация, спасатели, сотрудники Следственного комитета.

«Водитель «Пежо» ехал по Туристской со стороны «Атлантик Сити», а другая машина, «Солярис» ехала по Савушкина, в ней ехало пять человек. Один, скорее всего, погиб, двоих вытащили, и двое смогли сами на ноги встать. Муж помогал, на его глазах это случилось», — написала Элеонора Ж.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за ДТП сильно затруднено движение в сторону города по улице Савушкина. Пробка начинается от дома 132/1 до перекрестка с Туристской улицей.