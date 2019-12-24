Мышкин, Ярославская область, 24 декабря, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Жители города Мышкина Ярославской области опубликовали открытое письмо Владимиру Путину. Они приглашают президента посетить город, а также сделать его в год Крысы туристической столицей России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мышкин

«На Волге немало красивых городов. Немало городов исторических, древних. А есть город удивительный — Мышкин. Крохотный покровитель города — мышка — у нас пользуется большой известностью и почетом. У нас единственный в мире музей Мыши, и туристический комплекс «Мышкины палаты», и база отдыха «Мышкино подворье», и ресторан «Мышеловка», — пишут в своем письме жители города. Все началось много лет назад, в 1996 году с Народного музея и единственного в мире музея Мыши. На сегодняшний день на каждого местного жителя приходится 20 туристов, а в Париже — только 16», — пишут мышкинцы в своем обращении.

В городе каждый год проходит Фестиваль Мыши. В 2020 году он пройдет в 20-й раз. На этот праздник мышкинцы и приглашают президента.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Приглашаем Вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и межрегионального юбилейного XX «Фестиваля Мыши» 11 июля 2020 года. От лица жителей города, в преддверии наступающего года Мыши, просим Вас рассмотреть возможность учредить город Мышкин — туристической столицей России на 2020 год. Надеемся, что неповторимая аура нашего города, которую создают мышкинцы, оставит незабываемые впечатления от посещения уютного волжского города», — пишут жители Мышкина.

Мышкинцы напоминают, что город уже посещал патриарх Кирилл, который сказал: «Маленький город Мышкин стоит того, чтобы ему уделять большое внимание».