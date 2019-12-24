Итоги года: вице-премьер рассказала о том, чего не хватило Чувашии
Чебоксары, 24 декабря, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В 2019 году самые серьёзные «для чиновников» изменения связаны с внедрением национальных проектов, которые изменили и подходы в системе государственного управления. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина, оценивая уходящий год. В личном плане достижением стало участие в полумарафоне.
Оценивая 2019 год, Светлана Енилина самым значимым «для всех чиновников» назвала реализацию национальных проектов, что отразилось на изменении подходов в государственном управлении и формировании государственных программ:
Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии, министр финансов открыто признала, что «не хватило выполнения плановых значений по доходам»:
Говоря о личных достижениях и о том, чего не хватило, Светлана Енилина отметила, что «практически всегда поглощена работой, поэтому когда задаются вопросы личного характера, то немного теряешься». И сообщила, что «достаточно серьёзно» работает «над собой», занимается спортом: