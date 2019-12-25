До Нового года остаётся немногим больше недели. Самое время ставить праздничную ёлку. По всей России открылись предновогодние базары. Роспотребнадзор предупреждает: покупать ёлки «с рук» у так называемых чёрных лесорубов — незаконно. Приобретать дерево можно только в официальных точках продаж при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев. Как выбрать главное украшение Нового года? Где купить и сколько стоят пушистые красавицы в разных регионах России? Об этом читайте в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM Ёлочный базар. Декабрь 2019 года

07:15 24.12.2019 В Барнауле, на ёлочных базарах, которые начали работать с 15 декабря 2019 года, можно приобрести пихту стоимостью 600−5000 рублей. При этом цены могут существенно различаться в пределах одного района. Дополнительно на временных базарах ведётся продажа подставок для ёлок стоимостью 300−400 рублей. К примеру, на одном из ёлочных базаров в Индустриальном районе с 12:00 до 20:00 можно приобрести новогоднее дерево за 800−2500 рублей, а ветки готовы отдать по цене от 100 рублей. Через дорогу от этого базара работает ещё один, где цены на пихту уже 600−3000 рублей, при этом работает он с 9:00. Чуть дальше, в том же районе, ёлочный базар работает круглосуточно, а стоимость дерева варьируется от 600 до 5 тыс. рублей. Помимо этого, на нём желающим предлагают подставки для установки деревьев от 300 рублей, новогодний колпак за 50 рублей и даже детские санки стоимостью 800 рублей. Для тех, кто не хочет ставить срубленное дерево, в крупных торговых сетях предлагают живые миниатюрные ели в горшках (до 40 см высотой) стоимостью 800−1,2 тыс. рублей. От ели до пихты: сколько стоит новогоднее дерево в Барнауле

07:17 24.12.2019 Стать владельцем новогоднего дерева совершенно законно можно не только, купив его на ёлочном базаре, но и оформив через лесничество. В лесу есть много мест, где деревьям не место — например, под линиями ЛЭП. Именно в таких местах желающим отводят участок для выбора дерева к новому году. К примеру, пару лет назад в Екатеринбурге стоимость ели из лесу была в десять раз ниже, чем аналогичной на ёлочном базаре. Выглядит оформление так: выбирается ближайшее лесничество к месту проживания. В нём при наличии паспорта оформляется квитанция (в декабре 2016 года плата за ёлку составила около 63 рублей), оформляется договор купли-продажи дерева и выдаётся зарисовка участка, где разрешена порубка. Далее, после оплаты по квитанции, покупатель должен сам съездить на оговоренное место и выбрать дерево. Для похода за ёлкой стоит одеться теплее — ведь добывать новогоднюю красавицу в лесу придётся, пробиваясь сквозь сугробы. Приехали в лесничество.

07:18 24.12.2019 В преддверии новогодних праздников на базах отдыха, расположенных на природе, предпочитают украшать уличные ели, не вырубая их. Для этого, в том числе, берут подкрашенную красками воду, заливают её в разные формочки, в том числе для детских песочниц. Получившимися игрушками и украшают зимних красавиц, а снег серебрит ветки, добавляя им красоты. Фото А. Степановой

07:19 24.12.2019 Фото А. Степановой.

07:25 24.12.2019 Полутораметровый сруб ели в Барнауле можно купить за почти 700 руб. Продажа ёлок в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

07:25 24.12.2019 В Екатеринбурге искусственные ёлки можно купить самого разного размера. 60-сантиметровая обойдётся примерно в 300−500 рублей, 120 см — 2200−2600, а 180 см — 2800−3400.

07:25 24.12.2019 В Октябрьском округе Омска в ходе планового рейда выявили два самовольно размещённых ёлочных базара. Об этом сообщили в администрации Омска. Ёлочные базары были самовольно размещены на улицах Масленникова и Кирова. Составлены соответствующие материалы за административные нарушения. Подробности в материале: В Омске выявили два нелегальных ёлочных базара

07:26 24.12.2019 Также в Екатеринбурге уже вовсю идёт торговля живыми ёлками. Стоят они примерно 200 рублей за 1 метр.

07:28 24.12.2019 Если покупать ёлку через лесничество, то она обойдётся в несколько раз дешевле. Но этот путь весьма хлопотен.

07:31 24.12.2019 Предпринимателям Кузбасса заготовка новогодних ёлок обошлась в сущие копейки. Судя по официальным данным, за право заготовки 42 тысяч хвойных деревьев бюджет региона получил всего около 1,4 млн рублей, Читайте также: Аукцион слыханной щедрости в Кузбассе: 42 тысячи ёлок за 1,5 млн рублей Шерегеш. Ёлки. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:34 24.12.2019 Ёлки в Кемеровской области выглядят весьма необычно. Из-за гор и ветров хвойные красавицы вытягиваются в длину на многие метры. Шерегеш. Горы и ёлки. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:36 24.12.2019 Искусственная полутораметровая ёлка в Барнауле стоит уже 4300 руб. Барнаул. Искусственная ёлка. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:38 24.12.2019 Пластиковая новогодняя ёлка в Барнауле стоит дешевле — почти 2500 руб. Пластиковая ёлка в Барнауле. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:39 24.12.2019 В Барнауле предлагают купить ёлку из мишуры за 340 руб. Барнаул. Ёлка из мишуры. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:41 24.12.2019 Самая дорогая искусственная ёлка, которую удалось обнаружить в Барнауле, стоит больше 8000, а её высота составляет 2 м 10 см. Барнаул. Большая искусственная ёлка в магазине. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:41 24.12.2019 Роспотребнадзор рекомендует: лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

07:43 24.12.2019 Сруб сосны высотой 80−120 см в Барнауле стоит около 500 рублей. Продажа новогодних ёлок и сосен в Барнауле. Фото Светланы Шаповаловой © ИА REGNUM

07:47 24.12.2019 В Омске продолжают работу ёлочные базары. Как сообщили в мэрии города, на сегодняшний день наиболее доступной по цене является сосна — от 400 рублей. В целом цены зависят от размера и породы дерева. Но можно обойтись и букетом из еловых лап, стоимость которого составляет около 150 рублей. Что касается искусственных деревьев, судя по странице одного из магазинов в соцсети «ВКонтакте», ёлка в 150 см обойдётся омичам в среднем в сумму порядка 1790 рублей, 210 см — 3150 рублей, 240 см — около 3490 рублей. Об этом: Омичам рассказали о «доступных ценах» на новогодние ёлки

07:57 24.12.2019 Некоторые из купивших живые ёлки уже их поставили. Впрочем, не все. Часть свердловчан пока хранят их на улице, например, на своих балконах, а ставить будут уже ближе к Новому году.

08:05 24.12.2019 В мэрии омичам, собирающимся купить новогодние деревья, в частности, сосны, дали несколько советов. «Чтобы убедиться в том, что дерево срезано недавно, необходимо, оперев на землю, несколько раз его тряхнуть, — уточнила специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа Омска Анастасия Гонцева. — Если иголки начали опадать, такое дерево брать не стоит. Кроме того, у здоровой сосны иголки гнутся, а не ломаются, а срез — ровный по цвету, не имеет пятен и темных разводов по краям. Капли смолы на стволе станут еще одним хорошим признаком в пользу покупки лесной красавицы». Об этом: Омичам советуют проверять новогодние ёлки перед покупкой

08:10 24.12.2019 Украшенная искусственная новогодняя ёлка. Татьяна Иващенко, ИА REGNUM

08:15 24.12.2019 В Якутии, в зависимости от высоты дерева, сосны предлагают по цене от 500 до 1 000 рублей, ели — от 800 до 1 300 рублей. Кому не нужна целая ёлка, может выбрать кедровый стланик по цене 150 рублей за ветку. Читайте также: В Якутии рекомендуют покупать сосну, а не ель

08:16 24.12.2019 Жители столицы Бурятии Улан-Удэ смогут купить живое новогоднее дерево на четырнадцати «Ёлочных базарах». Они начали работу с 18 декабря и работают по будням с 15:00 до 19:00, по выходным — с 13:00 до 19:00. По данным комитета по транспорту и потребительскому рынку, средняя цена сосны составит 400 рублей. Читайте также: Сосна за 400 рублей: в Улан-Удэ работает 14 «Ёлочных базаров»

08:22 24.12.2019 В Якутских магазинах продают датскую ёлку от 6 200 до 18 тыс. рублей. Ель из Сербии — от 7 500 до 12 500 рублей, ель Глаука — от 7 600 до 12 800 рублей. Читайте также: Якутянам предлагают импортные ёлки по 18 тыс. рублей

08:23 24.12.2019 В Казани стоимость искусственных елей зависит не только от высоты, но и качества исполнения. К примеру, в одном из магазинов новогоднее дерево высотой 60 см можно приобрести за 490 рублей, за 1,5−2,4 метровую ель просят от 1,4 до 3,4 тыс. рублей. Самое высокое дерево в этом магазине выполнено с напылением в виде снега и настоящими шишками.

08:24 24.12.2019 Живую ель в Казани высотой до 1 метра можно приобрести по цене от 500 рублей.

08:35 24.12.2019 Вызов профессиональных актёров в роли Деда Мороза и Снегурочки в Хабаровске стоит более чем в два раза дороже вызова обычных людей в сказочных образах, желающих заработать в праздники. Об этом: Профессиональные Дед Мороз и Снегурочка в Хабаровске обойдутся дорого

08:37 24.12.2019 В Якутске на центральном рынке белую ёлку с подсветкой высотой 1,5 метра продают за 3 тыс. рублей, чуть дальше такая же красавица стоит уже 2 500 рублей. Есть ёлки и «бюджетные» до тысячи рублей, но есть и супер-ёлки, например, шикарная 5-метровая искусственная сосна за 28 тыс. рублей. Читайте подробнее: В Якутске искусственную сосну продают более чем за 20 тыс. рублей

08:38 24.12.2019 В Кургане продажа живых елей и сосен стартовала 15 декабря. В столице Зауралья предусмотрено 67 мест торговли новогодним атрибутом из леса по 55 адресам. Живая ель или сосна в Кургане оптом продается от 90 до 120 рублей. Розничная цена практически удваивается, доходя до 200 рублей за метр. Искусственные ели представлены в розничной торговле на любой вкус. В магазинах полимерная, модно заснеженная ёлочка, предлагается и за 13 с лишним тысяч рублей и за 2,5 тыс. рублей. Обычная зелёная искусственная ёлка размером 150 см предлагается по цене от 1 700 рублей и выше. Отметим, что места торговли ёлками ежедневно обходят полицейские совместно с представителями администрации. У продавцов проверяют наличие документов: договора аренды торгового места, на право заниматься предпринимательской деятельностью и на происхождение новогодних елей. Об этом: Стоимость ёлки в Кургане: оптом дешевле

08:39 24.12.2019 На ёлочном базаре в Хабаровске стоимость пихт варьируется от 2 до 6 тыс. рублей, цена зависит от пушистости дерева и высоты. Пушистое деревце высотой порядка 2 метров можно купить примерно за 3 тыс. рублей. Читайте также: В Хабаровске на ёлочных базарах торгуют пихтами

08:43 24.12.2019 На заказ и доставкой метровые живые ёлки в Чебоксарах продаются за 550 рублей, высотой свыше 3,5 метров — от 3 тыс. рублей.

08:52 24.12.2019 В Магадане ёлки от лесхоза продают в ценовом диапазоне от 1 176 рублей до 2 150 рублей. Читайте также: На Колыме подорожали новогодние ёлки

08:53 24.12.2019 Калужане и гости областного центра могут приобрести живую ёлку или сосну высотой от одного метра до трёх или еловые ветки. Стоимость 1,5-метровой пушистой ёлки в пределах 1700 рублей. Двухметровая лесная красавица стоит порядка 2200 рублей. Сосна от одного метра — до 1000 рублей. Цены на ёлочных базарах в центре города и в микрорайонах не особо отличаются. Заметно «кусаются» цены на искусственные ёлки. К примеру, в магазине «Детский мир» предлагают покупателям отдать за полуметровое новогоднее «чудо» от 940 рублей до 34 000 рублей за 2,2 метровую красавицу ель. Впрочем, от настоящей ели её отличить можно с трудом. Елочные базары в Калуге будут работать вплоть до 31 декабря 2019 года.

09:09 24.12.2019 Торговля ёлками в Калуге в предновогодние дни ведётся на 27 ёлочных базарах. Читайте также: В калужском «Детском мире» искусственную ёлку продают за 34 тыс. рублей

09:11 24.12.2019 Ёлки в столице Горного Алтая можно купить за 500−1000 рублей. По словам жителя Горно-Алтайска Алексея К., цена новогодней красавицы будет зависеть от размера и породы дерева, а также его пушистости. «Ёлочка в пределах метра начинается от 500 рублей. Елочка 1,5 — 1,8 метра уже от тысячи. На мой взгляд, по сравнению с прошлым годом цены не изменились», — отметил он. Далее: Цены на ёлки на Алтае за год не изменились

09:24 24.12.2019 Управление Роспотребнадзора по Бурятии выпустило рекомендации, как правильно выбрать новогоднюю ёлку. Приобрести живую ёлку можно в лесничестве или на городском ёлочном базаре. При этом специалисты посоветовали покупать дерево не ранее двадцатых чисел декабря, поскольку ёлка, купленная заранее, осыплется задолго до окончания новогодних праздников. Об этом: Жителей Бурятии призвали не покупать ёлки слишком рано

09:28 24.12.2019 Официальные ёлочные базары в Воронеже начали работать с 19 декабря, в этом году по всему городу действует 126 официальных точек продаж — 27 в Железнодорожном районе, 46 — в Коминтерновском, 22 — в Левобережном, 17 — в Ленинском, восемь в Советском, шесть в Центральном. Работать базары будут до 31 декабря. По сравнению в прошлым годом цены не выросли: метр сосны обойдётся покупателю в 400 рублей, ели — от 800 рублей, еловые «лапы» можно купить от 100 рублей. Самые высокие цены на появившиеся в последнее время пихты — от полутора тысяч рублей. Разброс цен на искусственные ели более широкий, от 1,2 тыс. до 20 тыс. рублей. Читайте также: От 100 рублей до 20 тысяч: где и как в Воронеже купить ёлку

09:31 24.12.2019 Тюменцы отдают предпочтение искусственным ёлкам, нежели живым. Таков итог опроса, который проводил портал 72.ru. До встречи нового года остались считанные дни, и лишь 11% жителей Тюмени приобрели живую ель, 33% довольствуются искусственными, 45% елку ещё не купили. Стоимость елей, сосен и пихты в определённых мэрией местах торговли практически везде одинаковая. В основе своей предприниматели везут ели из Курганской области, где низкая оптовая цена на новогодний атрибут — от 90 рублей. На рынке стоимость сосны в Тюмени начинается от 500 рублей, ели — от 1000 рублей, пихты — от 1 500 рублей. Моток веточек 50 рублей, «веер» — 250 рублей. Отмечается, что у прибывших из Зауралья продавцов самые дешёвые ёлки и сосны. Некоторые из них готовы продать новогодний атрибут за 200 рублей за метр, как в Кургане. Увеличивают стоимость живой ели шишки. На Михайловском рынке журналисты издания нашли такую ёлку за 5 тыс. рублей. Стандартная искусственная ель в Тюмени 150−180 см модная жемчужная белая, розовая или фиолетовая предлагается за шесть с лишним тысяч рублей, стандартная зелёная — от 3,5 до 4,5 тыс. рублей. Читайте подробнее: Полтора метра с с шишками и пихтовый «веер»: ёлочный рынок в Тюмени

09:43 24.12.2019 Самовольное спиливание ёлки или сосны попадает под гражданскую, уголовную и материальную ответственность. Об этом в преддверии Нового года томичам напомнили в полиции. Как сообщили в УМВД по Томской области, вид ответственности зависит от степени ущерба, причинённого лесному хозяйству, размера и породы дерева и прочих факторов. Читайте подробнее: Томичам напомнили о наказании за незаконно спиленную ёлку

09:45 24.12.2019 Стоимость ёлок в Приморье варьируется от 800 до 2,5 тыс. рублей, цена определяется продавцами «на глазок». Можно купить и веток, их стоимость не превышает 150 рублей за штуку. Читайте также: На ёлочных базарах Приморья стоимость ёлок зависит от высоты и качества

09:48 24.12.2019 Ёлочный базар в Приморье. Алексей Суконкин, ИА REGNUM

09:49 24.12.2019 Ямальцам предлагается самый дешёвый вариант приобретение новогодней ели или сосны — вырубить самим в лесничестве. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс». Начальник отдела «Ямальского лесничества» Дмитрий Бушуев заявил, что плата в случае самовывоза определяется в соответствии со ставками, установленными постановлением правительства РФ. Стоимость зависит от высоты дерева. Ёлочка высотой до 1 метра — 101,12 рубля за штуку; 1,1 — 2 м — 193,54 рубля; 2,1 — 3 м — 290,61 рубля. Оплатить ёлку можно в любом банке, или в мобильном банке по QR-коду. Важно, чтобы оплата прошла именно в день оформления разрешения на вырубку ёлки. Об этом: Ямальцам раскрыли место с самыми дешёвыми новогодними ёлками

09:50 24.12.2019 До 6 тысяч рублей придется заплатить за новогоднюю ёлку в Хабаровске. В городе работает 120 базаров. Подробности в материале: До 6 тыс. рублей придётся заплатить за новогоднюю ёлку в Хабаровске

10:09 24.12.2019 Пихта. Ёлочный базар на Красной площади. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

10:11 24.12.2019 ГУМ-Ярмарка. Цены «кусаются». Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

10:33 24.12.2019 В Екатеринбурге представлен большой выбор новогодних деревьев — от миниатюрных «бюджетных» веточек до изысканных цветочно-ёлочных букетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ёлочное ассорти в Екатеринбурге: от веточек до «лесных букетов»

10:44 24.12.2019 На ёлочных базарах в Белгородской области в основном продают сосны. Новогоднее деревце высотой один метр стоит 400 рублей. Некоторые продавцы предлагают покупателям несколько сосновых веточек в виде букета за 100 рублей. Читайте также: На белгородских ёлочных базарах преобладают сосны

11:27 24.12.2019 Ёлочный базар у ГУМа в Москве. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

11:52 24.12.2019 В Ленинградской области жители региона и соседнего Санкт-Петербурга могут получить новогоднюю ёлку совершенно бесплатно. Для этого нужно приехать в одно из лесничеств, которые есть почти во всех районах Ленобласти, предъявить паспорт, заключить договор и выбрать дерево на участке, которое укажет лесничество. Самостоятельно срубить ель разрешат в местах, предназначенных для сплошной вырубки — под линиями ЛЭП или на обочинах дорог. На одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до трех метров. В новогодние праздники 2018 года возможностью получить ель бесплатно воспользовались более 32 тысяч человек. Читайте также: Лесничества Ленобласти дарят новогодние ёлки

12:30 24.12.2019 Роспотребнадзор рекомендует: Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева. Выбирайте ёлку с одной макушкой.

12:31 24.12.2019 Ёлочный базар. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

14:33 24.12.2019 Ёлочный базар в Ростове-на-Дону. Фото Екатерины Булатовой ИА REGNUM

14:58 24.12.2019 В столице Карачаево-Черкесии купить живую ёлку — проблема. Официальных ёлочных базаров в республике нет. Поэтому жителям республики можно только обзавестись искусственными новогодними деревьями либо поспешить в магазины «Магнит», которые привезли пихту Нордмана стоимостью от 1699 до 2099 рублей. Читайте подробнее: Ёлку в Карачаево-Черкесии найти так же трудно, как в иголку в стоге сена

15:09 24.12.2019 Ёлочные базары в Краснодаре работают уже больше недели — с 15 декабря. Купить пихту, сосну или ель жители столицы Кубани могут на 54 официальных базарах. Все деревья привозные — из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края. В среднем сосну можно будет купить за 600 рублей за дерево, ель обойдётся в 500 рублей за метр, пихта — в 600 рублей за метр.

15:12 24.12.2019 В Ростове-на-Дону работа ёлочных базаров не прекращается. Цены на новогодние сосны начинаются от 500 рублей. Одна из точек продаж сосен и елей, расположенная на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, предлагает ростовчанам широкий ассортимент новогодних красавиц, привезённых из российских регионов, в том числе Волгограда, Екатеринбурга. Стоимость сосен начинается от 500 рублей. Однако высота дерева на цену не влияет, говорят продавцы. Невысокую ель можно приобрести за 1 тыс. рублей. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону цены на новогодние сосны начинаются от 500 рублей

15:20 24.12.2019 Жителям Ростова-на-Дону предлагают пихты, привезённые из Дании. Стоимость новогоднего дерева зависит от его размера и внешнего вида. Торговцы ёлочного базара, расположенного на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского, продают пушистые и неколючие деревья в среднем по 5 тыс. рублей. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону пихты из Дании продают по 5 тыс. рублей

15:39 24.12.2019 Ёлочные базары в Ростове-на-Дону работают круглосуточно до 31 декабря. Точки продаж новогодних красавиц будут закрываться лишь в предновогодний вечер. «В настоящее время ёлочные базары работают в круглосуточном режиме. 31 декабря новогодние деревья можно будет приобрести до 17:00 мск. При этом скидки ожидать не стоит», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM продавец одной из точек. Об этом: Ёлочные базары в Ростове-на-Дону работают круглосуточно

15:58 24.12.2019 Торговля новогодними ёлками в Калининграде сегодня, 24 декабря, стала предметом обсуждения на оперативном совещании администрации города. Оказалось, что практически все места продажи деревьев в городе — нелегальные. Продавцы проигнорировали предложение городских властей о легальной торговле в специально отведённых для этого местах и организовали стихийные ёлочные базары по всему городу. В целом новогодние ёлки продаются в Калининграде по цене в 1,5−1,7 тыс. рублей. Это самые ходовые, высотой примерно в 1,5 метра. Лапник еловый отдадут за 150 рублей, но, например, ель сербская будет стоить примерно 7−8 тыс. рублей. Но попадаются и простые ели за 300 рублей, однако их вид весьма скромный. Подробности в материале: Калининградские торговцы предпочли незаконную продажу новогодних ёлок

16:16 24.12.2019 В Архангельске торговля живыми елями сходит на нет — открыли всего три елочных базара. Читайте также: Архангельский бизнес «охладел» к живым елям

16:34 24.12.2019 Ёлочный базар. tver.ru

17:05 24.12.2019 В Великом Новгороде на ёлочных базарах новогодние красавицы продаются по цене от 500 рублей за метр. Но можно и поторговаться.

17:05 24.12.2019 На ёлочных базарах и в магазинах Петербурга выставлены на продажу ёлки на любой вкус, живые и искусственные, от миниатюрных до пятиметровых. Причем на многие предложения вполне доступные цены, ведь, чем ближе к празднику, тем больше скидка на ценнике. Об этом: На любой вкус: в Петербурге цена за живую ель не превышает тысячи рублей

17:10 24.12.2019 Рекомендации Роспотребнадзора по выбору ёлки. rospotrebnadzor.ru

17:41 24.12.2019 Ёлочные базары в Пскове откроются только завтра, 25 декабря.

18:17 24.12.2019 Генрих Манизер. Ёлочный торг

19:12 24.12.2019 В Пскове ёлки продают по цене 500 рублей за метр, сосны — от 600 рублей за метр, сообщает «МК в Пскове». Еловые ветки можно приобрести за 200 рублей за «букет».

20:00 24.12.2019 Ёлочный базар. tver.ru

20:58 24.12.2019 Ёлки в Великом Новгороде продаются от цене от 500 рублей за метр, сосны — от 600 рублей за метр. Таким образом, чем дерево выше, тем оно дороже: полутораметровая новогодняя ёлка обойдётся примерно в 700−800 рублей, сосен дешевле 1 тыс. рублей в продаже не найти. Об этом: В Великом Новгороде открылись ёлочные базары

20:59 24.12.2019 Борис Кустодиев. Елочный торг. 1918

21:41 24.12.2019 Ёлочный базар в Севастополе. sev.gov.ru

03:07 25.12.2019 Необычные новогодние ёлки появились на улицах Красноярска. Как сообщили в мэрии, городское пространство украсили 11 арт-объектов. Это «Волшебное ёлочное трио», ёлки «Дом Деда Мороза», «Подарок», «Калейдоскоп», «Ледяной замок» и другие. Читайте также: В Красноярске появились необычные ёлки

08:24 25.12.2019 Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства помог осуществиться желаниям детей школы-интерната из Павловского района, в частности, увидеть то, как рождаются шоколадные фигурки, которые обычно украшают новогодний стол. В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний», когда исполняются самые заветные детские мечты, фонд организовал поездку детей в барнаульский музей шоколада, ребята смогли познакомиться с производством вкусного лакомства, узнать какие ингредиенты используются в его приготовлении и самим стать творцами шоколадных фигурок, поучаствовав в мастер-классе. «Ёлка желаний». Фото управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

08:33 25.12.2019 За незаконно срубленные ёлки грозит уголовная ответственность, напомнили в мэрии Красноярска. Чтобы предотвратить незаконную вырубку хвойных насаждений в канун новогодних праздников, дежурят мобильные группы отдела лесопользования Центра недвижимости. С начала декабря прошло порядка 20 рейдов по всем районам Красноярска. Читайте также: Красноярцев предупредили об уголовной ответственности за срубленные ёлки

09:41 25.12.2019 Ёлка. Алексей Колчин © ИА REGNUM

11:00 25.12.2019 В интернет-магазинах представлен широкий ассортимент искусственных новогодних деревьев. Цены варьируются от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Например, 180-сантиметровая ель «Берген Премиум» Green Trees в одном из известных интернет-магазинов стоит более 34 тысяч рублей.

12:09 25.12.2019 Елочный шар. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

13:41 25.12.2019 В Хакасии в рамках операции «Ёлочка» проходят проверки ёлочных базаров. Об этом сообщили 25 декабря в республиканском министерство природных ресурсов и экологии. Операция «Ёлочка» будет проходить в республике до 1 января. Лесные инспекторы и представители правоохранительных органов выявляют нарушения при заготовке, транспортировке и продаже новогодних елей. В столице Хакасии — Абакане — уже выявлено шесть нарушений. Предприниматели осуществляли свою деятельность без регистрации, в одном случае — без согласования с администрацией Абакана. Материалы переданы в налоговую службу. Читайте также: В Хакасии проходит операция «Ёлочка»

14:26 25.12.2019 УМВД России по Томской области напоминает об ответственности за незаконную заготовку и торговлю елями. 70.мвд.рф

14:27 25.12.2019 За два первых рабочих дня текущей недели в разных районах Петербурга ликвидировали 12 незаконных ёлочных базаров. Нарушители из числа предпринимателей будут привлечены к ответственности. Об этом сообщили 25 декабря в Смольном. Читайте также: В Петербурге ликвидировали 12 нелегальных ёлочных базаров

16:00 25.12.2019 Ёлочный базар [Фото: правительство Московской области]

16:55 25.12.2019 В Оренбурге живые ёлки можно купить по цене от 300 до 800 рублей. Зависит от высоты.

18:13 25.12.2019 Ёлочный базар в Челябинске. Фото: cheladmin.ru

18:28 25.12.2019 Ёлки в Оренбурге. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

19:42 25.12.2019 В Нижнекамске открылся целый ёлочный городок. В церемонии открытия приняли участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин и мэр китайского города-побратима Мэйшань Ло Цзямин.

20:35 25.12.2019 Мэр Нижнекамска Айдар Метшин и мэр китайского города-побратима Мэйшань Ло Цзямин. Фото: e-nizhnekamsk.ru