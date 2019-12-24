Чита, 24 декабря, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Наборы сладостей, которые в Забайкальском крае решили подарить к Новому году детям из малообеспеченных семей, очень понравились тем, кто их уже получил. Подробности сообщает губернаторская пресс-служба.

Правительство Забайкальского края Содержимое новогоднего подарка для малообеспеченных детей в Забайкальском крае

Правительство Забайкальского края Вручение новогоднего подарка малообеспеченным семьям детей в Забайкальском крае

Первыми попробовали подарок дети из двух многодетных семей Читы. Ребята остались довольны, попробовав сладости из набора, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. По его словам, в него включены конфеты, зефир, шоколад, вафли. Фрукты класть не стали, потому что могли возникнуть проблемы с сохранностью и доставкой, зато конфеты положили разнообразные, все сладости были свежие.

Правительство Забайкальского края Конфеты из новогоднего подарка для малообеспеченных детей Забайкальском крае

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция, которая называется «Подарок губернатора», в Забайкальском крае стартовала с 2019 года. В её рамках З5 тысяч сладких новогодних подарков будет передано детям из малообеспеченных семей в возрасте от четырех до десяти лет.

Правительство Забайкальского края Новогодний подарок Забайкальским малообеспеченным детям

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