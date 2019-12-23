Казань, 23 декабря, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Татарии Гузель Удачина организовала проверку по факту проведения тактико-строевых занятий сотрудниками МВД России по Тукаевскому району на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Пресс-служба детского омбудсмена Татарии Инцидент

Удачина выехала в Тукаевский район.

По мнению омбудсмена, проведение подобных мероприятий с привлечением несовершеннолетних недопустимо. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

В то же время Удачина отметила, что участники занятий не высказывали жалоб на травмы.

«Сегодня не удалось со всеми абсолютно детьми переговорить, но, по крайней мере, те ребята, с которыми мы сегодня пообщались, каких-либо жалоб на состояние здоровья, на ущерб здоровью, на травмы не высказали», — цитирует омбудсменаТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях распространилась видеозапись, которая якобы демонстрирует «учения», где школьников попросили нападать на правоохранителей со щитами. Полицейских же, отмечает публикатор в комментариях, просили давать отпор. По словам автора видео, запись сделана 20 декабря в Новотроицкой школе Тукаевского района.

Позднее проведение занятий с участием школьников опровергли в пресс-службе Росгвардии. Однако в МВД республики уточнили, что занятия с участием школьников действительно проходили в этом учебном заведении. Но по данному факту проводится проверка, поскольку участие гражданских лиц и сами занятия не были согласованы с руководством МВД по Татарии.

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Ранее стало известно, что после этих занятий уволилась глава районного отдела образования. В минобразования Татарии сформирована комиссия, которая проводит проверку также с выездом на место происшествия.