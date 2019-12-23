Санкт-Петербург, 23 декабря, 2019, 21:20 — ИА Регнум. В Петербурге во вторник, 24 декабря, сохранится необычно теплая для конца декабря погода. В Северной столице ожидается сильный туман. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный Всадник

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на вторник в Петербурге ожидается местами туман при видимости 500 метров и менее.

В течение дня в городе будет преимущественно без осадков, в конце дня местами слабый дождь.

«Ветер ночью переменный, днем восточный слабый. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов», — отмечают в гидрометцентре.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем слабо понижаться.