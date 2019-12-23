Тамбов, 23 декабря, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 23 декабря, наградил победителей конкурса «Письмо губернатору», на который было прислано около 700 детских работ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитина наградил победителей конкурса «Письмо губернатору»

Конкурс вызвал большой интерес у школьников Тамбовщины: всего было отправлено по почте, принесено в почтовые отделения и непосредственно в оргкомитет более 700 работ. Самое большое количество писем в этом году пришло из города Мичуринска и Мичуринского района — 293 письма.

Победителями признаны 10 человек, именно они были удостоены чести встретиться лично с губернатором.

Тема конкурса этого года: «Если бы я был губернатором». Школьники сошлись в одном — для эффективной работы главе региона нужна сильная команда. И каждый из них предлагал интересные идеи, которые улучшат жизнь людей в их районе, посёлке. Например, восьмиклассница Суждана Тамаева из Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района беспокоится за развитие туризма.

«Если бы я была губернатором, то своё внимание обратила на туризм. Вы, Александр Валерьевич, уже помогаете развитию туристической отрасли в нашей области. На самом деле — туризм очень важен и должен совершенствоваться и развиваться. Наша уваровская земля богата памятниками культуры», — считает Суждана.

Tambov.gov.ru Победители конкурса «Письмо губернатору»

А семиклассник Николай Загородний из Мичуринской средней общеобразовательной школы №1 мечтает построить в каждом районе Тамбовщины мосты, которые будут различаться символикой.

«У нас в Мичуринске можно построить мост на берегу живописной реки Лесной Воронеж — красивый, ажурный, украшенный яблоками, ветками смородины, клубникой, грушами; мост, который отвечал бы не только требованиям современной архитектурной мысли, но и олицетворял собой наш город-сад, стал настоящим произведением искусства», — рассуждает Николай.

Губернатор пообщался с победителями конкурса, поблагодарил их за неравнодушное отношение к Родине, за желание сделать ее лучше, наградил дипломами и подарками и поздравил с наступающим Новым годом.

«Когда есть такие талантливые дети, как вы — старательные, познавшие вкус состязания и победы, можно быть спокойным за будущее Тамбовской области и России. Вы сможете добиться успеха на любом общественно значимом поприще и поведёте за собой других! Мы возлагаем большие надежды на вас», — сказал Александр Никитин.