Тамбов, 23 декабря, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на еженедельном оперативном совещании высоко оценил работу по внедрению на общественном транспорте автоматизированной системы учёта и оплаты проезда. В то же время он раскритиковал чиновников за отсутствие контроля над обновлением автобусного парка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Карта Тамбовской области

В Тамбовской области транспортная платежная система действует год. Первыми оплату банковскими картами начали производить жители Моршанска и Котовска. Весной на транспортные карты перешли пассажиры города Тамбова. Сегодня в системе оплаты проезда работают межмуниципальные перевозчики и транспортные предприятия всех муниципалитетов, всего их 136.

«С 1 июня из обращения выведены талоны для льготников, которые приобретались через почтовые отделения. Внедрение персонифицированных социальных транспортных карт повысило прозрачность расчётов субсидий по перевозке граждан льготных категорий и ликвидировало почву для злоупотреблений. Количество льготников на транспорте уменьшилось практически вдвое. Гражданам льготных категорий выдано 92 тысячи социальных транспортных карт», — отметила начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Вице-губернатор, начальник финансового управления Дмитрий Зубков подтвердил, что финансирование проезда льготных категорий граждан уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом в два раза.

По информации начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Альберта Чурилова, с каждым месяцем растет доля безналичного расчета за проезд. Сегодня более 80% пассажиров в Тамбове расплачиваются транспортной или банковской картой. Стимул для этого есть: экономия двух рублей на каждой поездке.

Кроме того, совершенствуется сервис для владельцев транспортных карт, которых сегодня насчитывается 37 тысяч. Например, баланс карты теперь можно проверить в салоне автобуса, приложив ее к транспортному терминалу. Помимо социальных карт с 50-процентной льготой за проезд, существуют социальные карты для регистрации бесплатного проезда участников Великой Отечественной войны и детей из многодетных семей, а также социальные карты сопровождающих льготников лиц.

В следующем году планируется ввести студенческие транспортные карты, подключить большее количество перевозчиков к сервису облачной фискализации данных, восстановить административную ответственность за безбилетный проезд.

Губернатор одобрил первые итоги работы новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.

«Мы шли к этому решению несколько лет. В результате система заработала на цивилизованных, прозрачных началах. Экономия бюджетных средств достигнута за счёт правильной организации процесса пассажирских перевозок. Пусть эти средства пойдут на поддержку малоимущих граждан», — сказал Александр Никитин.

Наравне с плюсами глава региона обратил внимание и на недоработки. В частности, он отметил, что пока не видит обновления парка автобусов. А ведь в повышение транспортных тарифов в этом году была заложена инвестиционная составляющая, направленная на приобретение новой техники. Александр Никитин жестко высказался в отношении бездействия чиновников в данном вопросе.

«Вы отстаивали интересы перевозчиков, когда говорили о необходимости обновления автобусного парка. Но никаких положительных изменений не происходит. Я требую от профильного управления работать с транспортными компаниями по этому вопросу. Мы должны отвечать перед населением за свои действия и свои обещания. Повысили стоимость проезда — значит, должно повыситься и качество услуг», — подчеркнул губернатор.