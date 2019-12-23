В Тамбовской области расширяют систему безналичной оплаты проезда
Тамбов, 23 декабря, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на еженедельном оперативном совещании высоко оценил работу по внедрению на общественном транспорте автоматизированной системы учёта и оплаты проезда. В то же время он раскритиковал чиновников за отсутствие контроля над обновлением автобусного парка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В Тамбовской области транспортная платежная система действует год. Первыми оплату банковскими картами начали производить жители Моршанска и Котовска. Весной на транспортные карты перешли пассажиры города Тамбова. Сегодня в системе оплаты проезда работают межмуниципальные перевозчики и транспортные предприятия всех муниципалитетов, всего их 136.
Вице-губернатор, начальник финансового управления Дмитрий Зубков подтвердил, что финансирование проезда льготных категорий граждан уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом в два раза.
По информации начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Альберта Чурилова, с каждым месяцем растет доля безналичного расчета за проезд. Сегодня более 80% пассажиров в Тамбове расплачиваются транспортной или банковской картой. Стимул для этого есть: экономия двух рублей на каждой поездке.
Кроме того, совершенствуется сервис для владельцев транспортных карт, которых сегодня насчитывается 37 тысяч. Например, баланс карты теперь можно проверить в салоне автобуса, приложив ее к транспортному терминалу. Помимо социальных карт с 50-процентной льготой за проезд, существуют социальные карты для регистрации бесплатного проезда участников Великой Отечественной войны и детей из многодетных семей, а также социальные карты сопровождающих льготников лиц.
В следующем году планируется ввести студенческие транспортные карты, подключить большее количество перевозчиков к сервису облачной фискализации данных, восстановить административную ответственность за безбилетный проезд.
Губернатор одобрил первые итоги работы новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.
Наравне с плюсами глава региона обратил внимание и на недоработки. В частности, он отметил, что пока не видит обновления парка автобусов. А ведь в повышение транспортных тарифов в этом году была заложена инвестиционная составляющая, направленная на приобретение новой техники. Александр Никитин жестко высказался в отношении бездействия чиновников в данном вопросе.