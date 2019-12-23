Санкт-Петербург, 23 декабря, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Члены экспертного жюри подвели итоги первого этапа международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому в Петербурге и выбрали пять лучших вариантов, один из которых будет установлен у Концертного зала Мариинского театра. Об этом сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Эскизы памятника Чайковскому

Согласно планам, возле здания Мариинского театра на улице Писарева, 20, литера А появится памятник композитору Петру Чайковскому. Планы по установке памятника были впервые озвучены еще в 80-х годах XX века, однако воплощены в реальность так и не были.

В состав нынешнего жюри вошли художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, члены правительства Санкт-Петербурга, представители профессиональных творческих сообществ и иностранные эксперты.

Предполагается, что победитель конкурса будет определен в апреле 2020 года. Презентацию планируется приурочить к 180-летию со дня рождения великого композитора.

«Мы собрались почти три часа назад, долго обсуждали этот вопросы, совещание коснулось не только памятников, но и будущего Концертного зала», — сказал ректор Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры Семен Михайловский.

По его словам, дискуссия была довольно жаркой, ведь на конкурс было представлено более 90 работ. Поэтому сначала был определен основной список конкурсантов — победителей первого этапа, затем каждые работы рассматривались отдельно.

«Столь громадное разнообразие не могло сделать работу жюри упрощённой до 15−20 минут обсуждений. Я, как руководитель Мариинского театра, надеюсь что площадь, которая сегодня не претендует на историчность, крупно обогатит палитру Петербурга», — заявил дирижер Валерий Гергиев.

В будущем, по мнению Гергиева, эта площадь может носить имя Чайковского.

Так, в пятерку победителей вошли работы архитекторов Виктора Гаврилова, Николая Анциферова, Евгения Туния, Екатерины Пыльниковой и Анастасии Лужиной.

Елена Молчанова ИА REGNUM Площадь, где поставят памятник

Напомним, 6 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев дали старт международному архитектурному конкурсу на проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому в Санкт-Петербурге.