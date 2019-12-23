Москва, 23 декабря, 2019, 17:48 — ИА Регнум. В понедельник, 23 декабря в Москве состоялось подведение итогов онлайн-этапа Международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Конкурс «Мой первый бизнес»

Более 700 тысяч человек из России и десятков других стран приняли участие в конкурсе, рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Во время онлайн-трансляции были объявлены 60 победителей, которые стали обладателями ценных призов. Кроме того, специально для зрителей онлайн-трансляции были разыграны 3 дополнительных приза за правильные ответы на вопросы о конкурсе.

Самым популярным направлением в третьем сезоне стало «Медиа» (44,1%), на втором месте — «Инновационное» (24,4%), на третьем — «Социальное» (15,5%), на четвертом — «Образовательное» (8,7%), на пятом — «Цифровое» (7,3%). В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо было подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение.

«Радует, что интерес школьников к конкурсу «Мой первый бизнес» только возрастает. В этому году мы получили 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Чуть больше половины участников — мальчики (52,5%), девочек — 47,5%. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира. Чтобы участие в проекте было максимально полезно, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где были проведены предпринимательские и интеллектуальные игры для всех участников, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса — студентами факультета «КАПИТАНЫ». Региональные штабы продолжат работать во время следующего этапа проекта, в них будут проведен бизнес-курс START UP. На курсе участники смогут продолжить работу над проектами или реализовать новые идеи вместе с наставниками.

«Вот уже третий год мы видим, что тенденция в социальном предпринимательстве нарастает. Для молодых людей становится важно не только получить прибыль со своего проекта, но и принести социальною пользу своим делом, обустроить пространство вокруг себя», — прокомментировал руководитель конкурса «Мой первый бизнес» Александр Демин.

Лидером по количеству заявок по-прежнему остается Москва и Московская область — 107 828 (15,28% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область — 51 714 (7,33%), на третьем — Нижегородская область — 23 640 (3,35%), на четвёртом — Свердловская область — 22 594 (3,20%), на пятом — Краснодарский край — 18 760 (2,66%), на шестом — Самарская область — 18 749 (2,66%), на седьмом — Республика Татарстан — 15 299 (2,17%), на восьмом — Республика Башкортостан — 14 852 (2,11%), на девятом — Челябинская область — 13 739 (1,95%), на десятом — Новосибирская область — 11 990 (1,70%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мой первый бизнес» нацелен на развитие предпринимательских навыков среди школьников 5−11 классов. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с уже готовым проектом. В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений, выполнить задания от известных блогеров и презентовать свою идею или бизнес-проект.

Наставниками 5 направлений конкурса выступили известные блогеры: «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Социальное» (наставник Маша Маева), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров) и «Медиа» (наставник Дима Масленников).

Лучшие участники конкурса получат возможность:

Пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP;

Заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP);

Продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации собственных проектов;

Выиграть грант от партнера конкурса — «Фонда содействия инновациям»;

Принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников;

Презентовать проект на масштабном фестивале CapFest;

Этапы конкурса 2019−2020 года:

05.11.2019 — 20.12.2019 — онлайн-этап;

23.12.2019 — подведение итогов онлайн-этапа;

декабрь 2019 — апрель 2020 — бизнес-курс START UP;

февраль 2020 — бизнес-интенсивы;

май 2020 — фестиваль CapFest, финальная битва проектов курса START UP, официальное закрытие конкурса.