Киев, 23 декабря, 2019, 16:31 — ИА Регнум. «Коротко про ситуацию в украинской экономике на сегодня — денег нет», — заявил сегодня, 23 декабря, украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя последние события в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Эксперт напомнил, что Казначейство блокирует все платежи, кроме защищенных статей, да и с последними (а это зарплаты) тоже перебои в бюджетной сфере.

«Однозначно, в 2020 год входим с долгами по зарплате… Про проблемы с субсидиями все и так в курсе. Скоро шарахнет так, что мало не покажется. И что в этой ситуации делает власть? Сокращает лишних чиновников, избавляется от спецсанаториев, кортежей, заоблачных премий? Упрощает жизнь бизнесу? Нет», — заявил Сазонов.

Политолог выразил возмущение тем, что нынешняя власть начинает активно искать виновных в прошлом, создав следственную комиссию по изучению реструктуризации внешнего долга Украины министром финансов Натальей Яресько в 2015 году. Эксперт считает, что от работы комиссии не будет никакого толку, только информационный шум, который «заслонит» реальные проблемы в экономике.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народные депутаты Верховной рады проголосовали за постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности Яресько, которое инициировал депутат «Слуги народа» Максим Бужанский. Такую инициативу поддержали 290 депутатов при 226 необходимых, не поддержали представители фракций «Европейская солидарность» и «Голос».

19 августа премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерству финансов временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение бюджетных обязательств по расходам, кроме защищенных статей. Премьер уточнил, что это сделано с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета.