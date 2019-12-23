Ярославль, 23 декабря, 2019, 16:27 — ИА Регнум. 23 декабря в Ярославле в районе остановки «Выемка» на Московском проспекте полиция остановила голую женщину. Об этом сообщает портал YarNews.

Yarnews.net Задержание в Ярославле

«Наряд патрульно-постовой службы, находящийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на неадекватное поведение молодой женщины. Сотрудниками полиции была вызвана бригада специализированной скорой помощи», — рассказали YarNews в пресс-службе областного УМВД.

Жители города опубликовали в соцсетях видеозапись, где виден момент задержания. На ней видно, что женщина что-то кричала и пыталась сопротивляться сотрудникам полиции.