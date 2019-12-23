В Ярославле полицейские остановили голую женщину
Ярославль, 23 декабря, 2019, 16:27 — ИА Регнум. 23 декабря в Ярославле в районе остановки «Выемка» на Московском проспекте полиция остановила голую женщину. Об этом сообщает портал YarNews.
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Задержание в Ярославле
«Наряд патрульно-постовой службы, находящийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на неадекватное поведение молодой женщины. Сотрудниками полиции была вызвана бригада специализированной скорой помощи», — рассказали YarNews в пресс-службе областного УМВД.
Жители города опубликовали в соцсетях видеозапись, где виден момент задержания. На ней видно, что женщина что-то кричала и пыталась сопротивляться сотрудникам полиции.