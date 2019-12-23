Ярославль, 23 декабря, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославле вслед за региональными чиновниками повысят зарплату и муниципальным служащим. Об этом заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов рассказал на заседании комиссий муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Андрей Данц

Рост зарплат составит 4%. По словам заммэра, сотрудники мэрии сейчас получают минимальную зарплату в 16 тысяч рублей. Зарплата заместителей мэра составляет 60−68 тысяч рублей.

По словам заместителя мэра Ярославля Андрея Данца, на повышение в следующем году потребуется 75 млн рублей из бюджета.

23 декабря аналогичное решение приняла Ярославская областная дума. Она повысила зарплаты региональным чиновникам губернатору и самим депутатам. Рост также составил около 4%.

Планируется, что зарплаты муниципальных чиновников вырастут уже с 1 января 2020 года.