Теплицы, школа и сельское хозяйство: Путин приехал в Адыгею — трансляция
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Как заявил в ходе визита в Адыгею президент РФ Владимир Путин, 26 декабря пройдёт заседание Госсовета, посвящённое развитию агропромышленной сферы.
Сельскохозяйственная отрасль в России во многом является локомотивом экономики, поскольку её рост составил 4,1%, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе своей рабочей поездки в Адыгею президент России Владимир Путин ознакомится с работой аграрного предприятия «Зелёный дом», которое расположено в посёлке Супс Тахтамукайского района.
Предприятие, представляющее собой современный тепличный комплекс, было введено в эксплуатацию в 2010 году. На сегодняшний день там выращивается порядка 20 сортов роз по новейшей голландской технологии.
Не так давно, 20 ноября, в тепличном комплексе «Зелёный Дом» с дружественным визитом побывал советник по вопросам сельского хозяйства посольства Нидерландов в России Меувес Брувер.
По словам президента РФ Владимира Путина, сельское хозяйство страны не только обеспечивает граждан «всеми основными базовыми продуктами питания», но и «достаточно эффективно и все больше и больше» работает на экспорт.
Брендовая продукция Адыгеи на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Фото: adygheya.ru
Президент РФ Владимир Путин назвал «безобразием» бюрократические проволочки в работе малого бизнеса, которые ему мешают. По словам главы государства, подобная система складывалась десятилетиями.
Тем временем Владимир Путин уже успел посетить современную тепличную зону «Зелёный дом», предназначенную для выращивания роз.
Ситуация с бюрократическими помехами работе малого бизнеса в России безобразна, заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею.
Глава государства отметил, что такая ситуация складывалась на протяжении десятков лет.
Подробности в материале: Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна
Глава государства подверг резкой критике срыв ввода ФАПов в сельской местности. По словам Владимира Путина, это «разгильдяйство и хамство».
Владимир Путин в Адыгее также посетит среднюю школу № 2 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Анатолия Березового в посёлке Энем, открытую в декабре текущего года. Ожидается, что благодаря новому учебному заведению все дети в этом населённом пункте смогут учиться в первую смену.
Президент РФ Владимир Путин не исключил вариант возврата к единому сельскохозяйственному налогу в свете трудностей, которые испытывают производители от НДС.
В ходе рабочей поездки в Адыгею президент РФ Владимир Путин связался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который принял участие в акции «Ёлка желаний» и благодаря главе государства смог посетить Красную Поляну. В ходе разговора Путин предложил мальчику организовать катание на лыжах, на что тот ответил согласием.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания согласился распространить меры государственной поддержки на вузы, которые готовят кадры для сельскохозяйственной отрасли.
«Меры господдержки выдаются не ведомству, а отрасли. И поэтому, если вуз относится к другому ведомству, а готовит кадры для отрасли, то тогда, конечно, было бы логично эти меры поддержки распространить и на соответствующие факультеты, кафедры и так далее, которые готовят кадры для сельхозпроизводства», — сказал Путин.
Владимир Путин также пообещал рассмотреть возможность создания программы «Земский работник культуры». Аналогичные программы действуют для медиков и школьных учителей в сельской местности.
Владимир Путин в Адыгее. Цитата из видео «Путин проводит встречу по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее — LIVE» пользователя «RT на русском». (youtube.com)
Во время встречи Владимира Путина в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий в России представитель одного из дагестанских отделений Российского союза сельской молодежи Магомед Гасраталиев предложил организовать грантовый конкурс для физических лиц, которые будут строить спортивные площадки на селе.
Глава государства в ответ заметил, что сейчас подобные гранты могут получать некоммерческие организации.
«Когда развитием спортивной инфраструктуры занимается НКО, это все-таки объединение людей, объединение их усилий. Один человек сможет это сделать или нет? Если, скажем, Хабиб Нурмагомедов, он сможет, да. Кто-то другой — тяжело будет, наверное», — сказал российский лидер.
Вместе с тем президент пообещал подумать над этой инициативой.
Владимир Путин считает возможным обсудить введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники. Этот вопрос поднял подмосковный фермер Михаил Афонькин на встрече президента в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий.
Фермер отметил, что больше половины затрат на заготовку кормов для животных приходится на топливо, в стоимости которого заложен акциз на последующий ремонт и строительство дорог. При этом, по словам агрария, сельскохозяйственная техника почти не использует дороги общего пользования, в связи с чем фермеров можно было бы освободить от акциза при закупках ГСМ.
«Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно», — заметил в ответ Путин.
Вернуть колбасу в шутку призвал президент РФ Владимир Путин полпреда в ЮФО Владимира Устинова на выставке сельхозпродукции в Адыгее 23 декабря.
Инцидент произошёл у тепличного комплекса «Зелёный Дом». Когда Устинов взял палку колбасы, чтобы лучше разглядеть её, Путин посоветовал чиновнику положить продукт на место, а потом процитировал фразу из «Двенадцати стульев»:
Подробности в материале: «Верни колбасу, всё прощу». Путин пошутил над полпредом в ЮФО
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей возврата профориентационных уроков в школы в сельской местности.
«Ранняя профориентация чрезвычайно важна, я пытаюсь этим заниматься очень плотно и правительство прошу это делать, и Министерство просвещения, и коллег из регионов», — сказал Путин.
Работники молзавода «Тамбовский» в Адыгее. Фото: adygheya.ru
Владимир Путин не исключил распространения субсидий на капитальные затраты при техническом перевооружении производств, предусмотренных для сельхозтоваропроизводителей, на предприятия пищепрома. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.
Вопрос о возможности предоставления субсидий на капитальные затраты при техническом перевооружении предприятий пищепрома на встрече задал член Союза производителей адыгейского сыра Руслан Тешев.
«Это возможно, надо просто посчитать. Но сама постановка вопроса абсолютно правильная», — сказал российский лидер.
Владимир Путин отметил, что контроль за качеством питания школьников должен осуществляться местными надзорными органами и властями.
«Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать каждую школу по всей стране. Это муниципальные и субъектовые задачи. Ну, может быть, при поддержке Минсельхоза можно представить себе, что возможны какие-то общие правила, всё равно контроль должен быть на месте. Минсельхоз не сможет это контролировать сверху», — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что он обычно пьёт.
«Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал глава государства.
Задержки строительства фельдшерских акушерских пунктов в ряде регионов требуют «разбора полётов», заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею.
Комментируя данные по состоянию на 10 декабря 2019 г., согласно которым в регионах полноценно функционируют только 29 ФАПов, президент назвал такую ситуацию «разгильдяйством и хамством», в связи с чем нужно провести анализ — почему идёт такое отставание.
Были названы регионы, где сильно задерживается строительство или реконструкция таких пунктов — Приморский край, Московская, Липецкая и Владимирская области.
Подробности в материале: Путин: Проблема фельдшерских акушерских пунктов требует «разбора полётов»
Президент РФ Владимир Путин пообещал использовать на новогоднем столе вино и сыр, подаренные ему в ходе общения с представителями сельскохозяйственной отрасли.
«Спасибо, использую на новогоднем столе ваше вино и сыр», — сказал Путин в ходе общения с гендиректором одного из винодельческих предприятий, который и преподнёс главе государства свою продукцию.
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей изменения положения нацпроекта «Цифровая экономика», в котором предусмотрено подключение к интернету малых населённых пунктов, чьё население составляет минимум 250 человек. Главе государства предложили снизить прописанное в паспорте проекта число жителей с 250 человек до 100.
«Такое поручение уже есть, даже есть проект закона. Он рассматривается. Надеюсь, мы выйдем на позитивные решения, связано это исключительно с одним — с возможностью бюджетного финансирования. Но такой проект, уже закон даже, готов, так что будем в этом отношении двигаться дальше. Это очень правильно, конечно, человек, где бы он ни проживал, даже в маленьком населенном пункте, должен чувствовать себя современным человеком, иметь возможность, особенно это, кстати говоря, для малых населенных пунктов важнее даже, чем для крупных городов», — сказал Путин.
Встреча Владимира Путина с общественностью в Адыгее. Фото: kremlin.ru
Обеспечить интернетом в том числе населённые пункты, где проживают минимум 100 человек, необходимо, чтобы люди могли пользоваться всеми онлайн-услугами, заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею.
По словам главы государства, «уже готов закон». Доступ к онлайн-платежам, отметил Путин, для малых населенных пунктов «важнее даже, чем для крупных городов».
Подробности в материале: Путин поручил обеспечить интернетом малые села
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что раньше в Чечне невозможно было жить без участия в каком-либо бандформировании. Глава государства отметил, что этой темы он касался и на встрече с СПЧ, и в ходе пресс-конференции 19 декабря.
«Я тогда не всё сказал как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно», — рассказал Путин.
По его словам, в данной ситуации вина лежит на всей России, которая довела регион до такого состояния.
О необходимости популяризировать профессию учителя заявил российский президент Владимир Путин 23 декабря во время визита в Адыгею.
Глава государства согласился с мнением учительского сообщества о том, что положительный образ учителя формируется средствами массовой информации. И что, кроме соответствующих публикаций в СМИ, нужные хорошие фильмы об учителях.
Читайте подробнее: Путин призвал популяризировать профессию учителя
Ответственность за ситуацию, которая сложилась после распада СССР в Чечне, лежит не на чеченцах, а на России в целом, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря в ходе визита в Адыгею.
Глава государства рассказал о своём разговоре с первым президентом Чечни и об его участии в неформальных вооруженных фомированиях.
Подробности в материале: Путин назвал общей виной страны ситуацию в Чечне после краха СССР
Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на встрече с представителями общественности [Фото: adygheya.ru]
Во время визита в Адыгею 23 декабря российский президент Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Зелёный дом».
«Красиво», — сказал президент о тысячах роз, цветущих в теплицах.
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Предложение снизить НДС для производителей кормов для животных одобрил российский президент Владимир Путин 23 декабря во время визита в Адыгею.
Таким образом глава государства отреагировал на слова кубанского фермера о том, что для производителей силоса нет тех же льгот по налогам, какие есть у ряда сельхозпроизводителей.
Об этом: Путин назвал правильной идею снизить НДС для производителей силоса