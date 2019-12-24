Президент РФ Владимир Путин сразу после Крыма прибыл с рабочей поездкой в Республику Адыгея. Здесь он посетит современный тепличный комплекс с розами, ознакомится с достижениями местных аграриев, посетит новую школу и проведёт совещание по развитию сельскохозяйственной отрасли. [[[picture1]]]

01 Обложка. Сельское хозяйство. Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Сельское хозяйство. Иван Шилов ИА REGNUM

16:03 23.12.2019 Читайте также: Началась рабочая поездка Путина в Адыгею

16:15 23.12.2019 Как заявил в ходе визита в Адыгею президент РФ Владимир Путин, 26 декабря пройдёт заседание Госсовета, посвящённое развитию агропромышленной сферы.

16:19 23.12.2019 Сельскохозяйственная отрасль в России во многом является локомотивом экономики, поскольку её рост составил 4,1%, заявил президент РФ Владимир Путин.

16:20 23.12.2019 В ходе своей рабочей поездки в Адыгею президент России Владимир Путин ознакомится с работой аграрного предприятия «Зелёный дом», которое расположено в посёлке Супс Тахтамукайского района. Предприятие, представляющее собой современный тепличный комплекс, было введено в эксплуатацию в 2010 году. На сегодняшний день там выращивается порядка 20 сортов роз по новейшей голландской технологии. Не так давно, 20 ноября, в тепличном комплексе «Зелёный Дом» с дружественным визитом побывал советник по вопросам сельского хозяйства посольства Нидерландов в России Меувес Брувер.

16:22 23.12.2019 По словам президента РФ Владимира Путина, сельское хозяйство страны не только обеспечивает граждан «всеми основными базовыми продуктами питания», но и «достаточно эффективно и все больше и больше» работает на экспорт.

16:23 23.12.2019 Брендовая продукция Адыгеи на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Фото: adygheya.ru

16:26 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин назвал «безобразием» бюрократические проволочки в работе малого бизнеса, которые ему мешают. По словам главы государства, подобная система складывалась десятилетиями.

16:28 23.12.2019 Тем временем Владимир Путин уже успел посетить современную тепличную зону «Зелёный дом», предназначенную для выращивания роз.

16:31 23.12.2019 Ситуация с бюрократическими помехами работе малого бизнеса в России безобразна, заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею. Глава государства отметил, что такая ситуация складывалась на протяжении десятков лет. Подробности в материале: Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна

16:31 23.12.2019 Глава государства подверг резкой критике срыв ввода ФАПов в сельской местности. По словам Владимира Путина, это «разгильдяйство и хамство».

16:41 23.12.2019 Владимир Путин в Адыгее также посетит среднюю школу № 2 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Анатолия Березового в посёлке Энем, открытую в декабре текущего года. Ожидается, что благодаря новому учебному заведению все дети в этом населённом пункте смогут учиться в первую смену.

16:42 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин не исключил вариант возврата к единому сельскохозяйственному налогу в свете трудностей, которые испытывают производители от НДС.

17:05 23.12.2019 В ходе рабочей поездки в Адыгею президент РФ Владимир Путин связался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который принял участие в акции «Ёлка желаний» и благодаря главе государства смог посетить Красную Поляну. В ходе разговора Путин предложил мальчику организовать катание на лыжах, на что тот ответил согласием.

17:08 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания согласился распространить меры государственной поддержки на вузы, которые готовят кадры для сельскохозяйственной отрасли. «Меры господдержки выдаются не ведомству, а отрасли. И поэтому, если вуз относится к другому ведомству, а готовит кадры для отрасли, то тогда, конечно, было бы логично эти меры поддержки распространить и на соответствующие факультеты, кафедры и так далее, которые готовят кадры для сельхозпроизводства», — сказал Путин.

17:20 23.12.2019 Владимир Путин также пообещал рассмотреть возможность создания программы «Земский работник культуры». Аналогичные программы действуют для медиков и школьных учителей в сельской местности.

17:21 23.12.2019 Владимир Путин в Адыгее. Цитата из видео «Путин проводит встречу по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее — LIVE» пользователя «RT на русском». (youtube.com)

17:34 23.12.2019 Во время встречи Владимира Путина в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий в России представитель одного из дагестанских отделений Российского союза сельской молодежи Магомед Гасраталиев предложил организовать грантовый конкурс для физических лиц, которые будут строить спортивные площадки на селе. Глава государства в ответ заметил, что сейчас подобные гранты могут получать некоммерческие организации. «Когда развитием спортивной инфраструктуры занимается НКО, это все-таки объединение людей, объединение их усилий. Один человек сможет это сделать или нет? Если, скажем, Хабиб Нурмагомедов, он сможет, да. Кто-то другой — тяжело будет, наверное», — сказал российский лидер. Вместе с тем президент пообещал подумать над этой инициативой.

17:45 23.12.2019 Владимир Путин считает возможным обсудить введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники. Этот вопрос поднял подмосковный фермер Михаил Афонькин на встрече президента в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий. Фермер отметил, что больше половины затрат на заготовку кормов для животных приходится на топливо, в стоимости которого заложен акциз на последующий ремонт и строительство дорог. При этом, по словам агрария, сельскохозяйственная техника почти не использует дороги общего пользования, в связи с чем фермеров можно было бы освободить от акциза при закупках ГСМ. «Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно», — заметил в ответ Путин.

17:46 23.12.2019 Вернуть колбасу в шутку призвал президент РФ Владимир Путин полпреда в ЮФО Владимира Устинова на выставке сельхозпродукции в Адыгее 23 декабря. Инцидент произошёл у тепличного комплекса «Зелёный Дом». Когда Устинов взял палку колбасы, чтобы лучше разглядеть её, Путин посоветовал чиновнику положить продукт на место, а потом процитировал фразу из «Двенадцати стульев»: [[[quote-0]]] Подробности в материале: «Верни колбасу, всё прощу». Путин пошутил над полпредом в ЮФО 17:49 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей возврата профориентационных уроков в школы в сельской местности. «Ранняя профориентация чрезвычайно важна, я пытаюсь этим заниматься очень плотно и правительство прошу это делать, и Министерство просвещения, и коллег из регионов», — сказал Путин. 17:55 23.12.2019 Работники молзавода «Тамбовский» в Адыгее. Фото: adygheya.ru 18:02 23.12.2019 Владимир Путин не исключил распространения субсидий на капитальные затраты при техническом перевооружении производств, предусмотренных для сельхозтоваропроизводителей, на предприятия пищепрома. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее. Вопрос о возможности предоставления субсидий на капитальные затраты при техническом перевооружении предприятий пищепрома на встрече задал член Союза производителей адыгейского сыра Руслан Тешев. «Это возможно, надо просто посчитать. Но сама постановка вопроса абсолютно правильная», — сказал российский лидер. 18:05 23.12.2019 Владимир Путин отметил, что контроль за качеством питания школьников должен осуществляться местными надзорными органами и властями. «Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать каждую школу по всей стране. Это муниципальные и субъектовые задачи. Ну, может быть, при поддержке Минсельхоза можно представить себе, что возможны какие-то общие правила, всё равно контроль должен быть на месте. Минсельхоз не сможет это контролировать сверху», — сказал Путин. 18:10 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что он обычно пьёт. «Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал глава государства. 18:24 23.12.2019 Задержки строительства фельдшерских акушерских пунктов в ряде регионов требуют «разбора полётов», заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею. Комментируя данные по состоянию на 10 декабря 2019 г., согласно которым в регионах полноценно функционируют только 29 ФАПов, президент назвал такую ситуацию «разгильдяйством и хамством», в связи с чем нужно провести анализ — почему идёт такое отставание. [[[quote-1]]] Были названы регионы, где сильно задерживается строительство или реконструкция таких пунктов — Приморский край, Московская, Липецкая и Владимирская области. Подробности в материале: Путин: Проблема фельдшерских акушерских пунктов требует «разбора полётов»

18:24 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин пообещал использовать на новогоднем столе вино и сыр, подаренные ему в ходе общения с представителями сельскохозяйственной отрасли. «Спасибо, использую на новогоднем столе ваше вино и сыр», — сказал Путин в ходе общения с гендиректором одного из винодельческих предприятий, который и преподнёс главе государства свою продукцию.

18:40 23.12.2019 Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей изменения положения нацпроекта «Цифровая экономика», в котором предусмотрено подключение к интернету малых населённых пунктов, чьё население составляет минимум 250 человек. Главе государства предложили снизить прописанное в паспорте проекта число жителей с 250 человек до 100. «Такое поручение уже есть, даже есть проект закона. Он рассматривается. Надеюсь, мы выйдем на позитивные решения, связано это исключительно с одним — с возможностью бюджетного финансирования. Но такой проект, уже закон даже, готов, так что будем в этом отношении двигаться дальше. Это очень правильно, конечно, человек, где бы он ни проживал, даже в маленьком населенном пункте, должен чувствовать себя современным человеком, иметь возможность, особенно это, кстати говоря, для малых населенных пунктов важнее даже, чем для крупных городов», — сказал Путин.

18:41 23.12.2019 Встреча Владимира Путина с общественностью в Адыгее. Фото: kremlin.ru

18:47 23.12.2019 Обеспечить интернетом в том числе населённые пункты, где проживают минимум 100 человек, необходимо, чтобы люди могли пользоваться всеми онлайн-услугами, заявил 23 декабря российский президент Владимир Путин во время визита в Адыгею. [[[quote-2]]]

По словам главы государства, «уже готов закон». Доступ к онлайн-платежам, отметил Путин, для малых населенных пунктов «важнее даже, чем для крупных городов».

Подробности в материале: Путин поручил обеспечить интернетом малые села