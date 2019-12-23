Ярославль, 23 декабря, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 января 2020 года подешевеет услуга по вывозу мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Yarregion.ru Мусоровоз в Ярославле

Правление департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов утвердило новые тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Стоимость вывоза одного кубометра мусора региональным оператором ООО «Хартия» составит 525 рублей. Сейчас действует тариф в 537 рублей. Снижение составит 2,24%.

Аналогично подешевеет услуга и для граждан. Сейчас вывоз мусора стоит 95,68 рублей на жителя многоквартирных домов в в месяц. С 1 января стоимость, по расчетам корреспондента ИА REGNUM, составит 93,53 рубля. Для жителей индивидуальных жилых домов услуга регионального оператора снизится с 108,43 рублей до 106 рублей.

По данным ИА REGNUM, снижение стоимости обусловлено ввозом «московского мусора» в 2018 году, точнее, московскими деньгами, которые были заплачены за мусор. Часть средств была инвестирована в развитие главного полигона региона — «Скоково». Эти инвестиции были учтены в тарифе полигона, который на 2020 год был значительно снижен. Тариф полигона влияет на тариф регионального оператора ООО «Хартия», так как является одной из составляющих тарифа.

Снижение тарифа на вывоз мусора в регионе произойдет впервые и, видимо, является временным. В территориальной схеме по обращению с ТКО предусмотрен ежегодный рост тарифа.

В правительстве Ярославской области информацию об установлении нового тарифа пока не подтверждают, ссылаясь на то, что приказ об этом пока не подписан.