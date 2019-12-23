Ярославль, 23 декабря, 2019, 14:25 — ИА Регнум. 23 декабря представители правительства Ярославской области, Общероссийского Народного Фронта, Общественной палаты региона и общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования оценили работу крупнейшего мусорного полигона «Скоково». В частности, членам делегации были продемонстрированы возможности запущенного комплекса по дроблению отходов.

Работа комплекса по дроблению отходов

Работа комплекса позволяет существенно сократить объемы мусора, подлежащие захоронению.

«Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания современной системы обращения с отходами и продолжает активно двигаться в этом направлении. Запуск мусородробильного комплекса — важный этап работы по повышению экологической безопасности региона, которая ведется в целях реализации новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым и нацпроекта «Экология», — приводит слова директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова официальный сайт правительства Ярославской области.

Общая стоимость комплекса дробления отходов — 52,5 миллиона рублей. Его создание стало возможным благодаря соглашению между правительством Ярославской области и министерством природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора — неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров.

Генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов пояснил, что переработке на комплексе подлежат отходы, которые поступающие на полигон после сноса старых сооружений, а также автомобильные шины. Полученные фракции используются в дальнейшем: кирпичная крошка — для подсыпки дорожного полотна, резиновая — для изготовления уличных покрытий и как добавка к асфальтовой смеси.

Сортировкой отходов в успешно занимается ЗАО «Чистый город», куда поступает 100% мусора из Ярославля и нескольких районов области. В 2020 году планируется увеличить производственную мощность компании до 300 тысяч тонн в год и открыть отдельную линию для сортировки раздельно собранных фракций. В рамках новой экологической политики в Ярославской области продолжается формирование инфраструктуры по сортировке отходов. Сортировочный комплекс также создан в Угличском районе области. В настоящее время оформляется необходимая разрешительная документация.

За последнее время на полигоне «Скоково» под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области также выполнено ограждение территории, сделаны дороги, заменены автомобильные весы, обновлено оборудование радиационного контроля. Закуплены двухканальный пороговый сигнализатор, 12 единиц спецтехники, в основном отечественного производства. Кроме того, установлена система видеонаблюдения.

В конце ноября 2019 года заключен договор на закупку и оборудование станции для очистки фильтрата, идет подготовка площадки для нее.