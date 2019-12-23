Дзержинский район, Калужская область, 23 декабря, 2019, 13:17 — ИА Регнум. При тушении пожара в одной из квартир в поселке Товарково Калужской области было обнаружено тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбужденно уголовное дело, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате тупой травмой грудной клетки с множественными переломами. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что к данному происшествию причастны двое граждан 37 и 27 лет, не имеющих регистрации на территории Калужской области. По версии следствия, молодые люди работали вместе с потерпевшим, а после смены решили распить спиртное в его квартире. В какой-то момент потерпевшему не понравилось, что один из гостей стал хозяйничать в его квартире, и сделал мужчине замечание, чтобы тот вел себя скромнее. На этой почве произошел конфликт, в ходе которого двое гостей избили хозяина квартиры. С целью сокрытия следов преступления злоумышленники устроили пожар.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны и заключены под стражу. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего.