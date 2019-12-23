Обнинск, Калужская область, 23 декабря, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области создали организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в городе будет проведён ремонт Мемориального комплекса «Вечный огонь» и благоустройство прилегающей территории, а также озеленение улицы Жукова, ведущей к мемориалу. В настоящее время начата подготовительная работа по проведению акции «Бессмертный полк», переизданию книги из серии «Музейный проект» Натальи Прусаковой «События Московской битвы. Образы времени» и изданию книги «Дневники и рукописи А.Ф. Наумова», также из серии «Музейный проект». Кроме этого, будут разработаны планы проведения военно-патриотических и спортивных мероприятий в образовательных учреждениях города.

В состав оргкомитета вошли представители администрации города, муниципальных учреждений, ветеранских организаций и управления образования, воинских частей, правоохранительных органов, предприятий и учреждений Обнинска.