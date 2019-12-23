Ульяновск, 23 декабря, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области рыбаки продолжают попадать в сводку происшествий. Накануне гибелью закончилась рыбалка для одного из них, сообщает администрация Ульяновска.

73.mchs.gov.ru Тактико-специальные учения прошли на река Свияге

22 декабря в дежурную диспетчерскую службу поступила информации о том, что один из рыбаков заметил человека в промоине в районе грузового речного порта на Нижней террасе. Звонивший сообщил, что мужчина спустился на лёд около Центрального пляжа и шёл вдоль берега, но через некоторое время провалился в воду. Экстренно прибывшие спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни в трещине между двумя льдинами, тело было извлечено из воды.

Кроме того, по данным спасателей, 22 декабря в Чердаклинском районе на Волге погиб рыбак, провалившийся под лед. Личность погибшего выясняется.

Отметим, что ранее очередные тактико-специальные учения прошли на река Свияге в Засвияжском районе Ульяновска. Личный состав поисково-спасательной службы управления гражданской защиты города отрабатывал действия по поиску и спасению людей на водных объектах в осенне-зимний период.

«В данный момент толщина льда на Свияге составляет от 5 до 15 сантиметров, — отметил начальник поисково-спасательной службы управления Алексей Симачков. — На всей реке есть промоины, в которые в любой момент можно провалиться. Поэтому жителям Ульяновской области рекомендуем более ответственно относиться к своей безопасности и воздержаться от выхода на лёд».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Спасском районе Татарии потерпели бедствие четверо рыбаков из Ульяновской области: из-за промоин во льду онине могли самостоятельно выбраться на берег. Пострадавших спасли в 300 метрах от берега.

Напомним, резонансное ЧП произошло в Ульяновской области 25 ноября: льдина с несколькими десятками рыбаков оторвалась от берега на реке Большой Черемшан. Всего было спасено более 100 человек, спасательная операция длилась несколько часов.