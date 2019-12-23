Кишинёв, 23 декабря, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Молдавия продолжит получать газ из России привычным путем — через Украину, заявил молдавский лидер Игорь Додон на брифинге с премьер-министром Ионом Кику.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Додон сказал, что Россия и Украина смогли договориться по вопросу транзита российского газа, поэтому Молдавия продолжит получать голубое топливо привычным путем.

Кику добавил, что в случае сохранения действующего способа поставки газа Молдавии не пригодятся все альтернативные пути поставки. Премьер-министр добавил, что Кишиневу не понадобится также $50 млн Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которые планировалось использовать для закупки газа.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» планируют подписать межоператорское соглашение на транзит российского газа. Кроме того, «Газпром» планирует подписать соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС с «Нафтогазом». Контракты будут подписаны на пять лет.

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