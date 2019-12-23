Тюмень, 23 декабря, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Власти Тюменской области опубликовали электронный вариант региональной Красной книги. Издание появилось на портале областных органов государственной власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента недропользования и экологии.

Пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области Титульный лист издания

Электронный вариант Красной книги региона был составлен Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук по заказу департамента.

Красная книга Тюменской области включает в себя 315 видов животных, насекомых, рыб, растений и грибов.