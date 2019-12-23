Калуга, 23 декабря, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В Калуге состоялась новогодняя ёлка, организованная калужским отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Для 400 маленьких гостей организовали игры, концертную программу и подарки.

Пресс-служба Городской думы Калуги Российский детский фонд провел благотворительную елку в Калуге

Организация реализует благотворительные программы в интересах детства. Фонд объединяет желающих участвовать в его деятельности для выполнения конкретных общественных акций, направленных на защиту здоровья, интересов и прав детей, их социального положения, совершенствование всех аспектов их воспитания и развития. В июне для 400 детей из Калужской области была организована поездка в московский цирк, приуроченная к Дню защиты детей.

«Калужское отделение фонда с 2011 года оказывает помощь детям из неполных и многодетных семей, семей с небольшим достатком, — рассказал заместитель председателя Городской думы Калуги, член попечительского совета Сергей Павлов. —. Мы ежегодно помогаем организовывать детские праздники, поездки в цирк и новогодние ёлки. Фонд живет за счёт пожертвований, как член попечительского совета я тоже помогаю финансово, либо если необходимо — оказываю организационную помощь. Фонд областной, сегодня здесь собрались дети из районов Калужской области, но и на местах тоже проходят праздники».